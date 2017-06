„Uvědomili jsme si, že je důležité, aby děti viděly i v podobě panáčků zastoupení co největšího počtu mužů štíhlých, silných, ale například i s různou barvou pleti. Aby nepřemýšlely nad tím, co je a není normální,” vysvětluje Robert Best, senior designer značky Mattel.

Ken tak bude mít nejen štíhlé či silné tělo, ale i šest nových účesů a sedm různých pleťových tónů. Dívky si tak budou moci vybrat, které panenky i panáčci jim budou nejbližší.

Na trhu ale zůstanou i Barbie s Kenem s původními dokonalými křivkami. Až čas ukáže, co se holčičkám bude nejvíce líbit.