První rok jsme s dětmi klasicky nasbírali kaštany a dávali je dohromady pomocí špejlí, jenže pro ně bylo dost obtížné plody propíchnout,“ říká Petr Václavek. „Jednou ale přišly domů s tím, že ve školce používají tavnou pistoli (elektrický přístroj, který slepuje materiál polymerovou taveninou - pozn. red.), a tak jsme začali lepit.“

Dvě dcery a syn Petra Václavka měli na chvíli o zábavu postaráno. „Jenže pak nám došly kaštany, ale jak vidíte, dubů tu máme dost,“ ukazuje na zahradu u rodinného domu. Autor internetového fenoménu Dubánků nejdříve vytvářel panáčky spolu se svými třemi ratolestmi.

„Původně šlo o takovou sezónní zábavu. Sbírali jsme čerstvé plody tady v lese. Člověk se šel projít a domů si nosil plné kapsy nádherných žaludů a kaštanů,“ vzpomíná. „První pokusy vypadaly všelijak, byly to všemožné kreatury.“ Postupem času věnoval Petr Václavek slepování žaludů čím dál víc času. „Teď už se tím zaobírám spíš sám po večerech, když je klid.“

Autor internetového fenoménu Dubánků nejdříve vytvářel panáčky spolu se svými dětmi.

FOTO: archív Petra Václavka

Svoje výtvory také fotil a dával na sociální sítě. Dbal na to, aby jeho snímky měly zajímavý nápad a byly technicky na výši. Hotovou postavičku vezme do lesa nebo na jiné vhodné místo a zvěční ji. „Vymyslet a pořídit dobrý snímek mi často zabere víc času než vyrobit samotnou figurku,“ prozrazuje Petr Václavek.

Úspěšný příspěvek



„Patřím k lidem, kteří jsou aktivní na internetu a sociálních sítích. Když jsem vytvořil záchodového Dubánka, bylo přirozené dát ho na net.“ Panáček sedící na záchodě získal ohlas a pozitivní reakce od známých i neznámých lidí. „Nikdy předtím jsem nezveřejnil tak úspěšný příspěvek. To mě hodně povzbudilo,“ vzpomíná Petr Václavek.

Od chvíle, kdy snímky zveřejnil na sociálních sítích, si jeho výtvory žijí tak trochu vlastním životem. Lidé si je přeposílají a přidávají k nim svoje komentáře. Najdou se i kutilové, kteří slepují vlastní figurky ze žaludů.

Skateboardista přímo v kuchyni Petra Václavka.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Hlavně na podzim mi posílají fotky. Myslím, že dva nebo tři fanoušci Dubánků jsou opravdu zruční. U ostatních se mi líbí, že se mi je podařilo motivovat, aby sami tvořili,“ sděluje autor oblíbených postaviček.

Poté co se Dubánci bleskurychle rozšířili po internetu, vyskočili z obrazovky počítačů. Vznikla i série pohlednic. „Oslovila mě malá česká firma Pohledy.cz, kývl jsem jim na spolupráci.“ Předloni a loni vyšel bytostem z lesa kalendář.

Petr Václavek si otevřel také internetový obchod, kde prodává záložky, tašky nebo hrníčky s kresbami svých žaludových postaviček. „Vždycky jsem si přál mít e-shop a to se mi splnilo,“ vysvětluje tatínek tří dětí, který sice vystudoval programování, ale živí se jako grafik. „Projekty generují nějaké peníze, ale zatím jde jen o přivýdělek,“ dodává.

První ze slavných Dubánků.

FOTO: archív Petra Václavka

Pohledy, leporela i knížka



Figurky z žaludů se dostaly i do dětské knížky. Tu nakladatelství Albatros zařadilo mezi své potenciální bestselery. „Příběhy napsal můj kamarád a bývalý spolubydlící z Matematicko-fyzikální fakulty UK Slávek Rydval. Jeho manželka Leona Šťastná vymyslela kostru příběhu, on jej posléze dolaďoval.“ Publikace vyšla letos na Velikonoce pod názvem Dubánci - příběhy jednoho roku a najdete v ní dvanáct kapitol. „Nejvíc se mi líbí listopadový příběh, kdy se děti seznámí s Dubánky a staví pro ně domečky.“ Před Vánocemi by měla vyjít ještě dvě leporela.

„Poslední dobou mi kdekdo říká, že by z příběhů byl i hezký večerníček. Ale mé schopnosti nestačí na to, abych ho vytvořil. Udělal jsem dvě krátká videa, ale to je asi tak všechno.“

I když Petr Václavek udělal ze zábavy pro vlastní děti nakonec hlavně svoji činnost, jeho tři ratolesti zájem zcela neztratily a pořád jsou pro ně figurky zdrojem zábavy a kreativity.

„Strašně se jim líbí, že se staly populární. Nedávno jsem dostal od nakladatelství propagační plakát, o který se popraly. Asi budu muset vyškemrat další. Všechny tři mi radí, co bych měl poslepovat. Nejstarší, František (10), kreslí komiksy s Dubánky a Anička (7) je překresluje,“ chlubí se Petr Václavek.