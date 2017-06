Uplynulý rok byl pro třiapadesátiletého Deppa hodně drsný. V květnu 2016 pohřbil svou milovanou maminku a nechutné roční rozvodové drama s herečkou Amber Heardovou, které skončilo až letos 17. ledna, plnilo pravidelně stránky bulváru. A právě jeho nadšení obdivovatelé, kterých má milióny po celém světě, mu dodávali sílu.

Žádný herec není víc milován fanoušky než právě on. Vždycky mohli od Deppa očekávat s každou rolí něco speciálního. Od vynikajících výkonů ve filmech, jako byl Střihoruký Edward (1990), Krycí jméno Donnie Brasco (1997), Ospalá díra (1999), Čokoláda (2000) a pochopitelně od prvních Pirátů z Karibiku: Prokletí Černé perly (2003), se Johnny Depp stal jedním z nejvýraznějších herců své generace.

Zní téměř neuvěřitelně, co dokázal nejmladší ze čtyř dětí číšnice Betty Sue a stavebního inženýra Johna Christophera Deppa z amerického Kentucky. Rodiče se během jeho dorůstání nejméně dvacetkrát stěhovali. Často, než si otec našel práci, žili v motelu.

Problémy, které rodinu pronásledovaly, nesl Johnny velice těžce. Ještě dnes jsou na jeho těle viditelné jizvy po noži, když se ze zoufalství nad neutěšenou situací pořezal. Kouřit začal ve dvanácti, ve třinácti přišel o panictví, drogy poprvé vyzkoušel ve čtrnácti. V 15 letech odešel ze střední školy. Zvítězily jeho láska k muzice a hra na kytaru a Johnny začal hrát s rockovou kapelou The Kids.

V 80. a 90. letech minulého století se jeho jméno často objevovalo v bulváru ve spojitosti s choulostivými aférkami. Celé noci obyčejně trávil ve svém oblíbeném losangeleském klubu s příznačným názvem Klubko zmijí.

Střídal partnerky, jeho milenkami byly krásky jako herečka Winona Ryderová či známá modelka Kate Mossová. V době, kdy Deppova hvězda začala po jeho prvních úspěšných filmech rychle stoupat, on slávu neunesl a propadl drogám. V jednom newyorském hotelu po hádce s Kate Mossovou zcela zdemoloval její pokoj. „Každý má své špatné dny,“ řekl pak při televizním interview. „Naštěstí už to mám za sebou.“

V roli cestovatele Rouxe s Juliette Binocheovou v romantické Čokoládě

Vše tedy nasvědčovalo tomu, že jeho bouřlivý život plný milenek a drog, který začal od Střihorukého Edwarda, byl tentam. „Mám dva strážné anděly. Prvním je moje milovaná Vanessa, kterou jsem poznal v roce 1998 během natáčení Deváté brány. Díky ní jsem zvládl démony, kteří mě málem zničili. Druhým je můj nejlepší přítel, režisér Tim Burton. Jemu vděčím za to, že se ze mě nestal jen další postradatelný hollywoodský kus, díky němu je moje kariéra tam, kde je,“ řekl Depp ještě v době, kdy byl s francouzskou herečkou Vanessou Paradisovou, matkou jeho dvou dětí – Lily Rose (18) a Johna (15), šťastný.

Po čtrnácti letech ale přišla krize a Depp se vrátil ke staré kamarádce lahvi a k novému objevu v jeho životě – herečce Amber Heardové, s níž se seznámil při natáčení romantického thrilleru Rumový deník (2011). Vzal si ji v roce 2015 a konec po ročním manželství s ní už známe.

Po trpkém roce je tedy Johnny Depp opět ve formě. Letos se představí ve zcela odlišných rolích ve čtyřech filmech, a to od napínavých a mysteriózních thrillerů, jako je Vražda v Orient expresu, London Fields a LAbyrinth, až po další fantastická dobrodružství Pirátů z Karibiku: Salazarova pomsta.

V tomto pokračování se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara. Před květnovou premiérou Depp řekl: „Nikdy jsem se netajil tím, že jsem Pirátům z Karibiku doslova propadl, a s chutí natočím i sedmé pokračování. Velkou satisfakcí bylo, že jsem si nakonec prosadil do puntíku proti všem to, jak bude Jack Sparrow vypadat. Zpočátku producenti nechtěli nic slyšet o zlatých korunkách na zubech, o mé kozí bradce a silném líčení. Naštěstí pochopili, že do něj dám kus své duše.“

Při natáčení Rumového deníku s Amber Heardovou to vše vypadalo růžově.

A jeho slova unisono potvrzují i tvůrci, kteří s ním natáčeli. Režisér prvních třech Pirátů Gore Verbinski tvrdí, že Deppovi hraní očividně dělá potěšení, takže v životě neodvede roli, u které by se v jeho originálním pojetí lidé nebavili.

A Rob Marshall, který s ním natočil čtvrté pokračování, dodává: „Johnny ani mě, ani žádné jiné tvůrce nikdy, i při těch nejkomplikovanějších rolích, nezklamal. Všechno, co jako herec dělá, je na sto procent. Pro každou postavu, kterou si vybere, má od začátku zvláštní nadšení a vášeň.“

A i když mu už po třetí prestižní oscarová soška proklouzla mezi prsty, na jeho hereckých kvalitách to nic nemění: „Jistě že mě úspěchy dojímají, ale ceny pro mě nejsou zas tak důležité. Když však potkám desetiletého kluka, který mi řekne: Miluju kapitána Jacka Sparrowa, to je pro mě to pravé vyznamenání,“ říká na závěr herec s talentem od boha Johnny Depp.