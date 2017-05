Perforované motivy vytvořené laserem jsou módním hitem

Kouzlo najdete v detailu. Tak by se dal jednoduše charakterizovat trend, který reprezentují vzory vyřezávané laserem do oděvních materiálů. Na kabelkách či botách to není žádná novinka, přesto i u nich letos objevíte inovované motivy a provedení. Nejvíc ale určitě zaujmou plošně perforované šaty.