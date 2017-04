Královnin šatník by se dal shrnout pár slovy jako decentní, barevný a vychytaný do posledního detailu. Snad žádná žena na světě se nepotýká s tolika pravidly, která ovlivňují to, jak se má oblékat.

Královna Alžběta II.

Naštěstí se královna Alžběta II. již mnoho let může spolehnout na svou hlavní garderobiérku Angelu Kellyovou. Ta si musí poctivě vést deníky o tom, co měla královna daný den na sobě a při jaké příležitosti. Nesmí se totiž stát, že by královna oblékla podobnou nebo nedej bože stejnou barvu dvakrát po sobě.

V zajetí pravidel



Přísná pravidla platí i při volbě střihů a materiálů. Královna je známa tím, že raději volí šaty než sukni, protože je to praktičtější. Stejně tak, pokud si může vybrat, preferuje u svých modelů tříčtvrteční rukáv.

Královna Alžběta II. se barev nebojí.

Materiál jejího oděvu musí splňovat hned několik podmínek. Hlavní je nemačkavost oblečení. Královna tráví spoustu času na cestách a potřebuje, aby i po náročné cestě vypadala stoprocentně upraveně.

Případnému faux pas, kdy by jí vítr mohl nadzvednout sukni, brání malá závažíčka, která jsou nenápadně zapošita v dolním lemu oblečení.

Zaostřeno na detail

Kromě klobouků, které má královna vždy dokonale sladěné s oblečením, klade velký důraz i na výběr doplňků. Drahé šperky jsou samozřejmostí, zajímavostí také je, že ji téměř nikdy nepotkáte bez ikonické kabelky značky Launer. Ta má vždy delší ucha, aby nepřekážela během nekonečného potřásání rukama a zároveň se nezachycovala o manžety královniných oblíbených tříčtvrtečních rukávů.

Královna Alžběta II. v růžové

Co se týče bot, u nich nehledejte žádnou extravaganci. Hlavní roli hraje pohodlí, podpatky tak nesmí přesáhnout decentních 5 centimetrů, na rozdíl od kostýmků či šatů jsou téměř vždy v černé barvě.

Královna Alžběta II.

Královna Alžběta II.

Královna Alžběta II. v odstínech modré

