Linie šíje, klíčních kostí a obliny ramen jsou odjakživa velmi přitažlivé partie ženské postavy, proč tedy neodhalit o kousek víc než obvykle? Střihy, které si hrají s tvarem výstřihu a rukávů, působí na první pohled velmi rafinovaně. Zkuste jejich léty prověřené kouzlo, které si osvojily ženy napříč několika předešlými stoletími.

Jednotlivé dobové inspirace se letos propojují ve smyslný koktejl tvarových řešení, který nemá pevně stanovené mantinely a nositelkám dává spoustu prostoru pro vlastní invenci. Trendu odhalování kůže vévodí asymetrické střihy, pozadu nezůstávají ani zdobnější prvky – volány, vazačky, vrstvení.

Způsobů, jak odhalit linii ramen, je několik. Můžete sáhnout po modelu, který má obě spadlá ramena, na správném místě vše udrží pevný lem výstřihu, někdy ještě kombinovaný s užšími, obvykle vázacími ramínky.

Umírněnějším řešením této varianty jsou topy či blůzy s prostřihy v oblasti ramen. Ty často objevíte i na pleteninách, lehčích svetřících, topech z úpletu.

Dalším způsobem, jak odhalit ramena, jsou asymetrické tvary výstřihů. Modely s jedním rukávem jsou aktuální hit, jejich kouzlo ještě podpoří další trend – široké volány. Do asymetrických výstřihů volte střídmé doplňky. Masivní náhrdelník s některými skvěle funguje, zatímco u jiných může působit spíše rušivě.

A jaké volit materiály? Vše je dovoleno. Sice se nabízí použití především lehkých, vzdušných a splývavých tkanin, překvapivě ale tyto tvarové variace sluší i méně poddajné džínovině. Speciální kapitolou je letos bavlněný materiál zvaný madeira, jehož krajkový vzhled romantické prvky jen umocní.

Odvážnější nositelky mohou zkusit kombinovat krátké asymetrické topy, které mohou mít až korzetový charakter, s rozevlátými kolovými sukněmi nebo volnějšími kalhotami typu chino. Trendy je i zavinování, široké vazačky v pasech i na rukávech, vše si s odhalenými rameny dokonale rozumí a podtrhuje ryzí ženskost.

Asymetrie ale nutně nemusí zdobit jen topy či blůzy. Letos se nevyhýbá ani stále velmi oblíbeným a módním overalům a kombinézám. Elegantní večerní kousky i vyletněné varianty z odlehčeného denimu, všechny zdobí asymetrické dekolty a záplavy volánů.

Čím je doladit? Hlavně to s doplňky nepřehánějte. Stačí výraznější náušnice a vlasy vyčesané do ohonu nebo ležérně spletené do volného copu.

