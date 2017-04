Před pár lety by si nikdo nedokázal představit, že po mole kráčí byť jen jediná plus size neboli plnoštíhlá modelka. Nyní se trend pomalu začíná měnit. Plus size modelky reprezentují ženství a fakt, že se za pár kil navíc nemusíte stydět. Ba naopak, Ashley Grahamová nosí velikost 44 až 46 a těžko byste našli ženu s větším sebevědomím.

S kůží na trh

Myslíte si, že kožené kalhoty patří jenom superštíhlým modelkám? Mýlíte se, správně zkombinované kalhoty vás opticky zeštíhlí a prodlouží. Stačí si přes ně obléci jednoduchý delší top a trenčkot, který si zavažte v pase na uzel. Siluetu tak rozdělíte na tvar přesýpacích hodin, který boubelkám mimořádně lichotí.

Vlevo Ashley Grahamová. Kalhoty, Asos, info o ceně v obchodě. Trenčkot, Marks&Spencer, info o ceně v obchodě. Trenčkot, H&M, 1499 Kč. Legíny, Asos, info o ceně v obchodě

Nebojte se bílé

Je pravda, že tmavé barvy zeštíhlují, ale proč byste je měla nosit? Každý muž vám spolehlivě potvrdí, že na ženě jsou po fyzické stránce nejkrásnější oblé křivky.

Nestyďte se za ně a ukažte je s hrdostí. Bílá barva krásně podtrhne barvu vaší kůže, navíc je snadno kombinovatelná. Doplňte páskovými botami na podpatku a užívejte si obdivné pohledy.

Vlevo Ashley Grahamová. Šaty, H&M,1449 Kč. Bílé šaty, Asos, info o ceně v obchodě. Asos, info o ceně v obchodě. Halenka, H&M, 899 Kč

Dejte křivky na obdiv

Zahalit své křivky do volné látky? To je pro Ashley skoro urážka. Své tělo obléká do těsných šatů, my vám radíme to samé. Volné šaty zbytečně schovají vaše přednosti, a navíc kvůli nim budete působit větší. Pokud nejste spokojená s některými záhyby vašeho těla, pořiďte si tvarující spodní prádlo, které siluetu vyhladí.

Vlevo Ashley Grahamová. Vínové šaty, Asos, info o ceně v obchodě. Světlé šaty, Asos, info o ceně v obchodě. Černé šaty, H&M, 799 Kč. Zcela vpravo Asos, info o ceně v obchodě

