Modelka, celým jménem Jelena Noura Hadidová, dostala přezdívku Gigi od matky, která v mládí rovněž pracovala jako modelka. Svou modelingovou kariéru začala v 17 letech, už předtím se ale jako dítě stala tváří kampaní značky Guess. Od té doby je Gigi jedničkou módního světa na molu i mimo něj. Prohlédněte si outfity, které nosí ve svém volném čase.

Městská khaki

Přesto, že khaki barva byla původně určena jako maskovací pro vojáky, módní návrháři ji již několikátou sezónu s oblibou řadí do svých kolekcí. Nejjednodušším způsobem, jak dostat khaki do vašeho šatníku, je koupě klasické parky. Tu unosíte jak na jaře, tak na podzim a pokaždé budete trendy. Pokud khaki barvu milujete, nebojte se na ní postavit celý outfit, tak jako to udělala Gigi.

Šněrovací boty, Glami, 823 Kč. Top se stojáčkem, Zoot, 269 Kč. Džíny, H&M, 899 Kč. Sluneční brýle, Ray -Ban, 4609 Kč. Parka, Mango, 2299 Kč

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Pohodlí a styl v jednom

Máte ploché bříško, na kterém jste pracovala celou zimu? Nebojte se ho ukázat. Jaro je ideální dobou, kdy začít nosit tzv. crop topy, tedy trička, která odhalují pupík.

Outfit vyvažte volnějšími kalhotami do pasu a bomberem. Na nohy nazujte oblíbené boty a můžete vyrazit do víru velkoměsta.

Kožené boty, Dr. Martens, 3299 Kč. Crop top, H&M, 799 Kč. Kalhoty do pasu, Mango, 599 Kč. Sluneční brýle, Zoot, 479. Bomber, H&M, 999 Kč

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

V jednoduchosti je krása

Stálice ve volnočasové módě, tak bychom mohli nazvat kombinaci modrých džínů, obyčejného trička, bílých tenisek a bundičky. Tyto jednoduché kousky dávají prostor zajímavým doplňkům. Je jen na vás, jestli outfit doplníte výrazným šperkem, kabelkou nebo retro brýlemi, jako Gigi.

Křivák, Zoot, 1429 Kč. Boty, Converse, 2190 Kč. Roztrhané džíny, H&M, 999 Kč. Retro brýle, Mango, 499 Kč. Šedé tričko, Zara, 149 Kč

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Sportu zdar

Aby se Gigi udržela v kondici, tráví většinou volného času sportem. Často ji tak na ulici potkáte v oblíbených legínách a zkrácené mikině nad pupík. Pokud si na odhalené bříško netroufáte, volte mikinu ve standardní délce. Na nohy nazujte barevné sportovní tenisky, u kterých platí, čím výraznější, tím lepší. Doplňte černými brýlemi a můžete vyrazit do fitness centra i na procházku.

Bunda, Zoot, 261 Kč. Boty, Reebok, 2449 Kč. Legíny, H&M, 799 Kč. Brýle, Mango, 399 Kč. Mikina, Reebok, 2412 Kč

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz