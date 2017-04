Poprvé se viděli, když bylo Patrickovi dvacet, Lise o čtyři roky méně. On od malička dělal balet, jeho maminka, tanečnice a choreografka, měla vlastní baletní studio v americkém Houstonu. A právě v něm Patrick poprvé spatřil svou životní lásku Lisu.

„Zíral jsem na ni, jak je krásná. Pak ale za mnou přišla máma s tím, že je jí teprve 16, a tak ať od ní koukám dát ruce pryč a padám,“ vzpomínal s úsměvem.

Ale maminka nic nezmohla a ti dva spolu začali chodit. Jejich vztah vydržel i dobu odloučení. To když Patrick odjel do New Yorku studovat balet a Lisa zůstala v Houstonu, kde dodělávala střední školu. Za Patrickem hned poté odjela a začali spolu žít. Neměli to právě jednoduché. Studovali, za pár dolarů týdně tančili v divadle a k tomu si různě přivydělávali. Patrick například pomáhal na stavbě.

Když se v červnu 1975 brali, nešlo o žádnou velkolepou událost. Svatba se nesla ve skromném duchu, na prstýnky neměli a svatební šaty jim ušila sama Lisa.

Filmový zlom



S Patrickovou taneční kariérou to vypadalo nadějně, bohužel se ozvalo zranění z dětství, kdy si poranil koleno, a tak se nedalo počítat, že by se někdy vyhoupl na taneční Olymp. Proto se rozhodl, že zkusí štěstí u filmu. Byl jedním z dlouhé řady těch, kdo v New Yorku obcházeli konkurzy a čekali na zavolání. Dostával však jen malé role.

Patrick a Jennifer Greyová v Hříšném tanci

FOTO: Profimedia.cz

Vše se však jako mávnutím kouzelného proutku změnilo v roce 1986. Scenáristku Eleanor Bergsteinovou zaujala jeho fotka natolik, že mu nabídla hlavní roli v nízkonákladovém filmu Hříšný tanec (1987).

Původně měl být v kinech uváděn jen jeden týden a pak měl hned jít do videodistribuce. Jenže tento taneční film se stal naprostým hitem. Vydělal přes 214 miliónů dolarů a jako prvního se ho v historii prodalo přes milión kopií. To opravdu nikdo nečekal.

Z Patricka se přes noc stala hvězda obletovaná fanynkami a s nabídkami na další filmy. Další diváckou bombou se stal film Duch, ve kterém hrál s Demi Mooreovou a Whoopi Goldbergovou. A Patrick šel z role do role. Za tři z nich – Hříšný tanec, Ducha a Tři muže v negližé – získal ocenění Zlatý glóbus.

V roce 1991 jej časopis People prohlásil za nejpřitažlivějšího muže planety. A ač neměl nouzi o filmové role ani o ctitelky, Patrick zůstával věrný své ženě Lise. I ta se začala objevovat na plátně. V roce 1987 si po boku svého muže zahrála dokonce jednu z hlavních rolí ve filmu Ocelový meč.

Protože už nemuseli počítat každý dolar, rozhodli se splnit si svůj sen a postavili si nedaleko Los Angeles ranč, kde chovali především koně. Splnění dalšího snu – mít velkou rodinu – jim však nebylo dopřáno.

Patrick a Lisa

FOTO: Profimedia.cz

Nevzdával se



Popularita má ale i stinné stránky, mezi které patří také ztráta soukromí. To Patrick špatně nesl a jen těžko se vyrovnával se smrtí svého otce. Problémy se rozhodl řešit alkoholem.

Pro léčení své závislosti se rozhodl až poté, co ho Lisa po opakovaném upozorňování opustila. Po roce se spolu ale opět objevili na veřejnosti. Pracovali na filmu Poslední tanec (2003), ve kterém nejen hráli, ale i tančili. Režisérkou byla Lisa.

Lisa Anne Haapaniemi (1956), tanečnice a herečka Patrick Swayze (1952–2009), herec, tanečník, hudebník

Spolu: 1972–2009



Štěstí je však vrtkavé. Patricka začaly trápit bolesti břicha. V lednu 2008 podstoupil vyšetření a z úst lékařů vyslechl krutý verdikt: čtvrté stadium rakoviny slinivky břišní. Lékaři mu dávali jen pár týdnů života. Patrick se však rozhodl bojovat. Podstoupil chemoterapii a zkoušel také alternativní způsoby léčby. Přitom pokračoval v natáčení seriálu Záře.

Ještě na konci července 2008 odpověděl na novinářský dotaz, poté, co se nepotvrdily prognózy o pár týdnech života, že to považuje za zázrak. V září téhož roku vystoupil v televizním pořadu, kde mj. řekl, že sní o tom, že po slovu lék už nebudou následovat slova „je to nemožné“.

FOTO: Profimedia.cz

„Společně můžeme vytvořit svět, kde rakovina už nebude znamenat žít se strachem, bez naděje, nebo dokonce něco horšího.“

Nemoc však bohužel vyhrála. Patrick zemřel 14. září 2009. Hrob nemá. Lisa totiž jeho popel rozptýlila na jejich milovaném ranči. Tvrdila, že ji Patrick neopustil, stále cítila jeho ruku ve své dlani.