Jak díky make-upu získat mladistvý vzhled i ve zralém věku

Toužíte vypadat krásně i ve zralém věku? Pak zapomeňte na přípravky i techniky, které jste používala, když jste byla mladší. Každý věk má svá specifika, a to, co vypadalo dobře v mladším a středním věku, nemusí vypadat dobře o pár let později. Špatné líčení vám tak může víc ublížit než pomoci.