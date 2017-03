”Vzpouru“ proti hvězdě ruského popu rozpoutal bloger z Rostova na Donu, kterému se nelíbila silvestrovská estráda. Státní televizi vytkl pokleslou zábavu, které již léta dominuje „posezení s primadonou“. Vzápětí se k němu přidalo přes sto tisíc diváků, kteří požadují, aby tato dosud ctěná celebrita zmizela z obrazovek.

Pryč s mafií!



Uživatelé sociálních sítí se rozčilují, že „rodinná mafie“ osmašedesátileté Pugačovové zcela ovládla nejen televizní kanály, ale i celý zábavní byznys v Rusku. Mimo zpěvačky, která ruské hudební scéně „vládne“ již téměř 50 let, se totiž na obrazovce neustále střídají její partneři, děti či rodinní přátelé.

Autoři petice, jež koluje na internetu, vyzývají k bojkotu hvězdy, která svou největší slávu zažila za sovětských časů, a obracejí se dokonce na prezidenta. Mají za to, že je nedůstojné pro tak velkou zemi, aby televize divákům podsouvala stále stejné tváře.

„Copak v Rusku nejsou jiní talentovaní lidé než hrstka mafiánských stárnoucích hvězd?“ pohoršuje se Gennadij na stránce protestní petice. Ke kritikům se přidala i média. „Alla už nedokáže překvapit. Splynula s šedivou masou nevýrazných projevů,“ vytkl divě bulvární web life.ru. Poznamenal, že v 80. letech minulého století byl každý projev Pugačovové „výzvou společnosti“, zatímco její současné tvůrčí výlevy jsou „žalostnou podívanou“.

Televize Life pak vytvořila dokonce jakýsi přehled, proč Rusové Pugačovovou nesnášejí. Ve výčtu „neřestí“ tvrdí, že nosí příliš krátké sukně, že má příliš mladé partnery, že bezostyšně prosazuje svou rodinu, chlubí se bohatstvím a podporuje sexuální menšiny.

Blogeři pak hvězdě vyčítají, že „je zcela mimo realitu“. „Dávno už nezpívá o tom, co lidi zajímá. Soustředila se na sebe a vykládá hlavně o sobě,“ pohoršuje se uživatel Valentin a radí jí, aby si už dopřála klid. Její nový song o tom, že „všichni v této době potřebujeme kopějku“, pak mnozí mají za pokrytecký. Interpretka se totiž netají tím, že si potrpí na přepych, a ráda dává na odiv svůj rozmarný život.

S manželem, o 27 let mladším Maximem Galkinem, vychovává tříletá dvojčata.

FOTO: Profimedia.cz

Ve vesnici s názvem Grjaz (Bláto) poblíž Moskvy žije v domě o rozloze 3000 metrů čtverečních, v němž pořádá i kritizované televizní vánoční večírky.

Kritici jí však vyčítají i tvůrčí krizi. „Je zcela k nepoznání, ať už jde o vizáž, chování, nebo o hlas. Měla raději zůstat legendou. Je bohatá, má statky a zámky. Nemá zapotřebí se takto znemožňovat,“ říká hudebník Sergej Sosedov.

Na obranu hvězdy, která je nositelkou mnoha státních vyznamenání, se postavila jiná skupina blogerů, která však zdaleka není tak početná jako její odpůrci. Zastal se jí i ředitel televize, která si ji hýčká jako celebritu. „Alla Pugačovová je jako olivje (obdoba bramborového salátu). Prostě k silvestrovským oslavám patří,“ nechal se slyšet Konstantin Ernst v debatě o kvalitě pořadů. Podle něj mládež v Rusku zábavu v televizi nesleduje, zatímco lidé ve věku nad 45 let se na Allu vysloveně těší. „Miluji ji od mateřské školy,“ prohlásil.

Stoupenci Pugačovové tvrdí, že protestní petice připomínají pronásledování disidentů za sovětských časů. „Připomíná to dopisy pracujících Stalinovi,“ reagoval zpěvák a skladatel Igor Nikolajev s tím, že podobné kampaně se pořádaly proti nositelům Nobelovy ceny Alexandru Solženicynovi nebo Borisu Pasternakovi.

Pugačovová však své obdivovatele žádá, aby se jí nezastávali. „Výborně, zloduši! Jen se vyřáděte! Znamená to, že život jde dál,“ napsala na Facebooku.

Alla v roce 1985

FOTO: Profimedia.cz

Epocha Pugačovové



Postavení hvězdy si Alla Pugačovová dosud udržela za každého režimu. Pověst královny ruského showbyznysu si přímo pěstuje a zjevně si to i užívá. Spíše než její zpěv ovšem v posledních letech pozornost médií přitahuje její rozmařilý rodinný život. Žije na zámku, který pro ni postavil o 27 let mladší manžel, vychovává tříletá dvojčata, jež si nechala porodit náhradní matkou, a chlubí se tvary vylepšenými plastickými chirurgy.

Když ji fotografové na večírku nachytali s cigaretou, ačkoli o sobě prohlašovala, že už nekouří, nevyvedlo ji to z míry. „Jsem svá a taková zůstanu. Nejsem žádná Hillary Clintonová ani Tina Turnerová. Jsem Alla Pugačovová,“ prohlásila pyšně v jednom rozhovoru.

Její fanoušci jsou přesvědčeni, že má „magické“ nadání a dokáže svůj osud uřídit. Stejně jako básníka Alexandra Puškina ji označují jako „naše vsjo“. Má také přezdívku „primadona“ podle jedné ze skladeb, se kterou se pokusila prorazit v Eurovizi, avšak skončila až na 15. místě. Tvrdí, že mohla emigrovat, ale zůstala věrná své zemi. „Nikde jinde by mi tak nerozuměli,“ přiznala před léty.

Alla Pugačovová si potrpí na luxus.

FOTO: Profimedia.cz

Přestože si na pocty potrpěla, obdiv k sobě mnohdy zlehčovala. „Buď v klidu, země. Máš jenom mě,“ zpívala v jednom z hitů. Když ji ruský exprezident Boris Jelcin vyznamenal u příležitosti 50. narozenin nejvyšším ruským řádem, málem se rozplakala.

„Jste legendární člověk, kterého miluje celé Rusko, zatímco o mně budou lidé říkat, že je to ten, který žil v epoše Pugačovové,“ poznamenal skromně s odkazem na známý sovětský vtip, že „bývalý sovětský vůdce Leonid Brežněv byl jen bezvýznamný politik z epochy Pugačovové“.

„Zamiloval jsem se do vás, když jste se vzpříčila těm, kdo vás chtěli utlačovat a překážet vám. Já jsem také bojoval, máme hodně společného,“ řekl jí tehdy prezident. V Kremlu pak byla vyznamenána ještě několikrát, avšak vztahy se současným vedením si pokazila, když při posledních prezidentských volbách vsadila na opozičního kandidáta.

Neřízená střela



Pugačovová v sovětském období prorazila pro tehdejší dobu nekonvenčním chováním. V rozevlátých hábitech a s hřívou zrzavých vlasů působila jako neřízená střela. Běhala po scéně s mikrofonem, smála se, plakala, tancovala a publikum si podmanila upřímností. Přestože její chování nebylo vždy komunistickým činitelům po chuti, získala si i jejich přízeň a stala se dokonce poslední sovětskou národní umělkyní.

Po rozpadu SSSR se na několik let odmlčela a pokoušela se o byznys. Ale pak prý zjistila, že nic než zpívat neumí. Vrátila se na scénu a fanoušci ji kupodivu přijali. Pak se znovu dušovala, že s pěveckou kariérou končí. V poslední době se nechala omladit, zhubla a údajně chystá comeback.

„Je to temperamentní žena s velkou životní silou. Mohla by koupit zámek ve Švýcarsku a užívat si života. To by ji však nudilo. Je ráda středem pozornosti a nedělá to kvůli lakotě. Prostě se jí tak líbí žít,“ říká ruský hudební kritik Artěmij Troickij. Přiznává však, že „hezkou tečku“ za pěveckou kariérou měla udělat dávno.

Mezi ctitele Pugačovové patřili kosmonauti i straničtí funkcionáři. Pletky prý měla se sovětským bardem Vladimirem Vysockým i s kubánským vůdcem Fidelem Castrem. Poprvé se vdala ve dvaceti letech za litevského cirkusového umělce, zakrátko se rozvedla a pak měla čtyři další manžele. Z prvního sňatku jí zůstala dcera Kristina, jejíž prosazování jí kritici vyčítají. Ke kariéře pomáhala ale také svým partnerům, kteří ji dosud obletují v televizních show.

Alla Pugačovová o silvestrovské show

FOTO: Profimedia.cz

Fanoušci vystopovali, že pokaždé, když se vdala, zemřel nějaký významný světový vůdce. Posledního manžela, o 27 let mladšího estrádního baviče Maxima Galkina, si vzala v roce 2011, když zemřel korejský diktátor Kim Čong-il.

Ačkoli proslula nevkusným až vulgárním zjevem, byla považována za ikonu stylu a ruské ženy ji doslova napodobovaly. Narozením dětí sice všem vyrazila dech, ale stala se zároveň jakýmsi vzorem.

V Rusku pak propukl přímo boom náhradního mateřství. S dětmi zjevně pookřála a její muž tvrdí, že „je to žena, která nemá věk“. Ona sama se pak vyznala, že si „objednala krásný život a objednávka se jí splnila“. Radost z něho jí prý žádné petice nepokazí.