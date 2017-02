Od první chvíle, kdy se princezna Diana objevila na veřejnosti, svět byl její přítomností fascinován. A to zejména ženy, které obdivovaly její jedinečný módní styl. Ten je možné zmapovat i teď, neuvěřitelných dvacet let po její smrti. Výstava dostala název Diana - Her Fashion Story (Diana - Její módní story).

S rostoucí popularitou a oblíbeností princezny u obyčejného lidu stoupalo i sebevědomí, které se do jejího vkusu velmi výrazně promítlo v podobě odvážnějších kousků. A tím víc se její osobou stal posedlý celý svět. Paparazzi, pro které byla každá fotografie hotovým pokladem, viseli na každém jejím kroku, což jí ostatně také stálo život.

Ikona hodná obdivu



„Když byla na obálce časopisu, tržby vzrostly až o 40 %, takže toho, co měla na sobě, si každý hned všiml a i díky tomu byla považována za velkou módní ikonu,“ řekla Libby Thompsonová, kurátorka výstavy.

Pokud byste se vydali do Velké Británie na výstavu, najdete tam především 25 ikonických šatů, ve kterých Diana zazářila v klíčových okamžicích svého nepříliš dlouhého života.

„Chtěli jsme začít s šaty, které byly z romantických počátků, kdy byla známá jako Shy Di (Stydlivá Diana). Tehdy nosila i cudnější kousky, nejrůznější zdobení a pastelové barvy. Během 80. let to pak byly především okouzlující šaty ve stylu glamour, které nosila až do konce svého života,“ krátce shrnula Thompsonová.

Jedním z highlightů výstavy jsou oslnivé šaty z dílny Versace. Ledově modrá róba byla zvolena pro focení pro magazín Harper´s Bazar. Mezi další ikonické kousky pak patří večerní toaleta v temné modré barvě od Victora Edelsteina, ve které Diana tančila v Bílém domě s Johnem Travoltou v roce 1985.

Šaty, které vzbuzovaly důvěru



Kolekce obsahuje ale také oděvy, které Lady Di oblékla na nejrůznější diplomatické schůzky. Ty mají pomoci porozumět mimo jiné i tomu, že i móda může v diplomatickém vyjednávání hrát určitou roli.

„Velmi rychle pochopila, že může šaty použít jako nástroj k tomu, aby odvyprávěla nějaký příběh, poslala zprávu či vyjádřila své postavení či názor v konkrétní situaci. Diana například nikdy nenosila klobouk, aby mohla obejmout děti a šperky a doplňky používala k tomu, aby se v její přítomnosti cítily bezpečně a v pohodě,“ upozornila na zajímavost kurátorka výstavy.

I pro pocit jistoty a vstřícnosti většinou pro běžné nošení využívala světlých barev a náhrdelníky vybírala takové, aby si s nimi děti mohly hrát, když je měla v náručí. Těmito prostředky se snažila s lidmi navázat spojení pomocí neverbální komunikace. „Myslím si, že i to byl jeden z důvodů, proč byla mezi lidmi tak populární. Ona se skutečně chtěla přátelit s lidmi, byla skutečná,“ dodala Thompsonová.

Výstava Diana – Her Fashion Story bude veřejnosti přístupná od 24. února, a to po zbytek celého roku 2017.