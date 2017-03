Ztvárnila v něm postavu zralé ženy Eleny Lincolnové, která jako první milenka zasvětila protagonistu filmu Christiana Greye do široké škály sexuálních praktik. „Jistěže si mě někteří diváci spojí s filmy, jako je právě 9 a 1/2 týdne, ale jediný důvod, proč jsem přijala roli Eleny, byla moje milovaná dvacetiletá dcera Ireland, která na ní trvala. Spíše než filmem je nadšená romány E. L. Jamese, z kterých se staly bestsellery. Řekla mi: ,Mami, musíš to udělat. Díky této postavě si ženy uvědomí, jak velkou mají moc,‘“ vysvětluje Kim.

Prozradila i něco ze svých představ o sexu. „Jako mladou mě přitahovali ti ,špatní kluci‘. Bylo to ale jen do chvíle, než jsem zjistila, že jsou to ve skutečnosti jen surovci a tyrani nebo muži postrádající sebevědomí. Vystřízlivěla jsem až později a dnes je pro mě i v milostném vztahu nejdůležitější laskavost a smysl pro humor,“ přiznává.

Kim má talent v genech. Narodila se jako třetí z pěti dětí umělecké dvojici - džezovému muzikantovi Donovi a bývalé špičkové plavkyni a herečce Ann. Od narození byla velice nesmělá, a tak rodiče, aby jí dodali odvahu, zapsali Kim už ve třech letech na lekce baletu. Do krásy rozkvetla jako teenager a od šestnácti let se účastnila nejrůznějších soutěží krásy.

V osmnácti podepsala smlouvu s prestižní modelingovou agenturou Ford, ve dvaceti už jako špičková modelka dostávala tisíc dolarů za den. Na začátku sedmdesátých let byla na desítkách titulů známých společenských magazínů a ve stovkách reklam, přitom v New Yorku chodila na hodiny herectví a po večerech zpívala v proslulých klubech na Greenwich Village. Do Los Angeles se přestěhovala v roce 1976, jejím cílem bylo dobýt Hollywood.

Se Seanem Connerym ztvárnili nezapomenutelnou dvojici v bondovce Nikdy neříkej nikdy.

Tentýž rok už zářila ve sledovaném seriálu Charlieho andílci, její půvab a krása jí otevřely dveře i do vysněného filmu. Poté, co se představila jako Bond girl v Nikdy neříkej nikdy (1983), ve zmíněném snímku 9 a 1/2 týdne a v průlomové roli fotografky Vickie Valeové v hitu Batman (1989), jí už Hollywood ležel u nohou.

I v dalších letech Kim ztělesňovala krasavice, podle scénářů často s menším důrazem na její herectví, brala nabídky, které vyžadovaly alespoň jednu erotickou scénu, a stále častěji se stávala okrasou charismatických mužských hrdinů. V roce 1991 se při natáčení komedie Muž na ženění seznámila s hollywoodským bonvivánem Alekem Baldwinem, kterého si dva roky nato vzala. V roce 1995 se dvaačtyřicetileté Kim narodilo první dítě, na čas se vzdala natáčení a plně se Ireland věnovala.

Kim Basingerová ve filmu Muži na ženění

Mezi hvězdy ji pak vrátila nabídka režiséra Curtise Hansona na roli exkluzivní prostitutky Lynn Brackenové v mysteriózní krimi L. A. - Přísně tajné (1997), za kterou dostala rok nato zlatou sošku. Velkolepý úspěch pak ale opět vystřídaly průměrné filmy, Kim totiž nikdy o žádné dobré role nebojovala.

Důvod její neprůbojnosti vystihl režisér Hanson, když řekl: „Kim je ve svém nitru stále plachá a dlouho jí trvá, než někomu začne věřit. Navíc trpí fobií z otevřeného prostoru, a tak přesto, že je herecky vyzrálá, inteligentní a oduševnělá, jako celebrita je nepoužitelná. Proto se také vždycky držela stranou, večírky i premiéry téměř ignorovala. Mě ale znala a já jsem věděl, že má na víc než na erotické scény. Právě proto jsem jí později nabídl roli drogově závislé matky v hudebním dramatu 8. míle (2002) s rapovým zpěvákem Eminemem. Zvládla ji na výbornou.“

Hraní mě drželo při životě, když mi bylo nejhůř...

Kim hodně poznamenal rozchod s Baldwinem. Po sedmi šťastných letech podle ní začalo peklo, způsobené tím, že se Alec ve vzteku neovládal a ona se hlavně bála o malou Ireland. Na rozvodu (2002), který se vlekl dva roky a o němž věděla celá Amerika, pak oba prodělali milióny. Osobní tragédie, jak konec tohoto manželství Kim označuje, však neměla vliv na její herectví.

„Hraní mě drželo při životě, když mi bylo nejhůř, a to, co jsem prožila, mě určitě jako herečku obohatilo. Myslím, že i právě proto se mi v té době podařilo tak dobře zahrát Stephanii Smithovou v 8. míli,“ vzpomíná Kim, která je po letech opět šťastná i v soukromí. Už třetí rok je jejím přítelem známý kadeřník celebrit Mitch Stone.

S mladším přítelem, kadeřníkem Mitchem Stonem, je v pohodě.

Na nevšední kráse Kim se podepsali do jisté míry i její předci, pocházející z Anglie, Německa, Skotska a Švédska. Pro to, jak vypadá, ani dnes moc nedělá. „Už léta pravidelně používám kúru z kolagenového gelu. Vyplní jemné vrásky a vypíná kůži, má podobný efekt jako injekční botox. Žádné drastické kosmetické zákroky nechci, to zatím k mé spokojenosti úplně stačí,“ dodává slavná rodačka z Georgie Kim Basingerová.

Ještě dnes však mnozí kroutí hlavami nad kariérou dívky z titulních stran magazínů, která to dotáhla na Oscara.

Byla a je jedinou Bondovou i Batmanovou dívkou zároveň.

Je první a jedinou herečkou, která získala Oscara poté, co se objevila nahá v časopise Playboy (z roku 1983).