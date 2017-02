„Tento kouzelný příběh, kdy malý Ethan dostane štěňátko zlatého retrívra a diváci pak sledují jeho život psíma očima, režíruje špičkový švédský režisér a úžasný vypravěč Lasse Hallström, proslulý nejen Čokoládou (2000). V roce 1995 jsme spolu natočili romantickou komedii Síla lásky. Před Psím posláním si na mě po letech vzpomněl proto, že potřeboval profesionála, který umí dobře improvizovat, což mě velice potěšilo,“ pyšní se Dennis.

„Ethana hrají tři herci v různých životních etapách. Moje postava je původní majitel převtěleného psa, kterého hraju později. Dostanu se na osobní rozcestí a ten pes se mi v pravý čas vrátí do života,“ prozrazuje Dennis.

Jak je to ale s jeho zmíněnou láskou k ženám? Všechny, kvůli kterým se zatím třikrát ženil a třikrát rozváděl, byly blondýny, kvůli nim byl údajně i často nevěrný. První manželkou byla německá herečka P. J. Solesová, druhou známá Američanka Meg Ryanová, s kterou se seznámil při natáčení thrilleru Hlásím svoji smrt (1988), a třetí realitní makléřka Kimberly Buffingtonová. Zatím poslední blondýnkou je o 32 let mladší kanadská modelka Santa Auzina, kvůli níž se loni rozvedl potřetí.

Zlí jazykové tvrdí, že právě kvůli tomu, že příliš pozornosti věnoval něžnému pohlaví, se Dennis nikdy nestal velkou hvězdou, i když patří mezi nejplodnější herce Hollywoodu. V mládí se chtěl věnovat spíše hudbě, od čtyř let hrál na klavír, později i na kytaru. Dokonce chtěl být profesionálním hudebníkem. Aniž by dokončil studium dramatického umění na univerzitě v rodném Houstonu, začal na konci 60. let se svým starším bratrem, hercem Randym Quaidem, vystupovat jako kabaretní komik.

Nejúspěšnější rok 2000



Původní lásku k muzice vyměnil za herectví v roce 1972, kdy odjel do Los Angeles. Prosazoval se zde ale pomalu. Od roku 1975 natočil řadu filmů, ale známým se stal až daleko později, kdy začal hrát po boku mladých, nadějných hereček, jako byla už tehdy Meryl Streepová, s níž se představil v Pohlednicích z Hollywoodu (1990), a Julia Robertsová z komedie Síla lásky (1995).

Svůj herecký talent plně předvedl až na konci 90. let ve sportovním dramatu Olivera Stonea Vítězové a poražení (1999). V postavě Capa Rooneyho, fotbalisty klesajícího z vrcholu, podal vedle Al Pacina jeden z nejlepších hereckých výkonů a dokázal, že zvládne i náročné charakterní role. Rok 2000 se pak dá označit za nejúspěšnější v jeho kariéře, kdy se objevil hned ve dvou vynikajících a komerčně úspěšných filmech. Prvním bylo sci-fi drama Frekvence, druhým oscarový thriller Traffic (oba 2000), kde se ve vedlejší roli vyrovnal slavnému Michaelu Douglasovi.

Ve výborném thrilleru Úhel pohledu s Forestem Whitakerem (zleva) a Matthewem Foxem.

FOTO: Profimedia.cz

Dál pak Dennis pokračoval v produkci nejméně jednoho snímku za rok, takže za čtyřicet let v branži natočil na devadesát filmů a seriálů. Úroveň však byla velice nevyrovnaná a zdaleka ne vždy měl štěstí na dobré role, jako v roce 2008 ve výborné akční krimi Úhel pohledu. Má desítky cen a dvě velmi ceněné nominace na Zlatý glóbus za romantické drama Daleko od nebe (2002), v němž ztvárnil homosexuálního manžela Julianne Mooreové, a za historické drama Zvláštní vztahy (2010), které zkoumá vztahy dvou mocných mužů, Tonyho Blaira a Billa Clintona.

Kromě žen jeho tvůrčí život zkomplikovaly i drogy. Když se Dennise v roce 2002 zeptal Larry King ve své talk show, proč bral drogy, odpověděl: „Musíte to vidět v kontextu. V šedesátých a sedmdesátých letech s drogami experimentoval v branži snad každý a kokain byl brán jako neškodný. Vzpomínám si na články v magazínu People, kdy doktor psal, že na něm nemůžete být závislý, že alkohol je horší. Ta závislost byla opravdu pomalá. Zjistil jsem to až tehdy, kdy jsem se nemohl radovat, aniž bych si kokain nedal. Naštěstí mi včas došlo, že pakliže nepřestanu, budu za pět let mrtvý.“

Dennis má tři děti – s Meg Ryanovou čtyřiadvacetiletého syna Jacka, s Kimberly Buffingtonovou desetiletá dvojčata Thomase a Zoe. Jak se žije dětem v podobných manželstvích, nejlépe vystihl Jack, když nedávno řekl: „Přiznávám, že jsem nevyrůstal v úplně normální rodině. Naši nikdy nebyli ti rodiče, kteří by mě provázeli v životních etapách, jako byla vystoupení ve škole nebo maturita. Prostě jsem vyrůstal se slavnými rodiči. Ale bez ohledu na to, co naši dělali a dělají, je to pořád moje máma a táta.“

