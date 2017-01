I když si její modely můžeme vzít na procházku do přírody, jde čistě o městské oblečení. Dominuje jim černá, zelená a béžová barva a každý kus je pohodlný a přitom velmi ženský.

FOTO: archív Zdeňky Imreczeové

„Dbala jsem na to, aby ženám bylo teplo a příjemně. Tomu odpovídá i volba materiálů. Kabáty jsou ze stoprocentní merino vlny a krásně hřejí. Mikiny a prošívané zateplené šaty jsou jemné a teplé, ale dýchají. Žerzejové a popelínové košilové šaty jsou pak ležérní, neomezují nositelku v pohybu. U nich na jejich celkovém vyznění záleží na zvolených doplňcích podle příležitosti. Teniskách, lodičkách či kozačkách, kabelkách nebo psaníčkách, dají se nosit volně nebo také zeštíhlit páskem,“ vysvětluje designérka.

Zajímavé detaily



Část modelů z kolekce navíc zaujme detaily a prvky z pánského a vojenského oděvu a celoplošným prošíváním odkazujícím na organismus a struktury městského industriálního prostředí.

Česká móda se dostává do povědomí a myslím, že ženy objevují tuzemské designéry a nacházejí si svůj styl.

„Vzdáleně jsem se inspirovala také náladou 40. let 20. století. Obdobím, které už z jeho dějinné podstaty vnímám jako melancholické i plné naděje. Z hlediska oděvu mě na něm zajímá propojení mužské a ženské siluety, na jedné straně velmi ženské projmuté šaty a kabáty s kolovou sukní v protikladu se strohostí oblečení zdravotních sester a vojenských a leteckých uniforem,“ dodává Zdeňka Imreczeová.

Zdeňka Imreczeová

FOTO: archív Zdeňky Imreczeové

Velkou pozornost věnovala propracovaným detailům. Čtvercové prošívání některých modelů, souběžně prošité pásky, knoflíkové légy, límečky naznačené v ploše prošitím a zesílením materiálu, výrazné, předimenzované kapsy a nakládané vojenské kapsy se zúženou patkou oživují jinak jednobarevnou plochu oděvů.

Zimní kolekce je v prodeji a Zdeňka Imreczeová se připravuje na jaro a léto. Ve srovnání se zahraničními návrháři trochu se zpožděním, ale na našem českém trhu vše stihne v pohodě.

FOTO: archív Zdeňky Imreczeové

„Bude to ve stylu mně blízkém, tedy minimalistická sportovní elegance. Tentokrát se ale ocitneme možná ještě trochu blíže sportu než obvykle. Kolekce se inspiruje dvěma zdánlivě protikladnými sporty – judem a baletem. Jako obvykle v ní nenajdeme žádné výrazné tisky nebo vzorované látky. Preferuji jen čisté barvy a často pracuji s prošíváním. Nerada používám motivy a materiály, které už jsou někým navrženy,“ vysvětluje.

FOTO: archív Zdeňky Imreczeové

Akordeon a móda



Móda zajímala Zdeňku Imreczeovou už od malička. Jako dítě ráda oblékala panenky a velkou inspirací jí byly její dvě starší sestry. Obě si doma šily oblečení na šicím stroji a mladší z nich je velmi talentovaná kreslířka. Už na základní škole si proto sama dotvářela koupené oděvy a záhy začala kreslit, jak to viděla a obdivovala u sestry.

FOTO: archív Zdeňky Imreczeové

Původně to ale vypadalo, že se bude věnovat hře na akordeon. „Naši si asi tajně mysleli na konzervatoř, ale já jsem cítila, že to není úplně ono. Akordeon se hrozně líbil tatínkovi, proto jsem na něj začala hrát. Měl představu, že budu hrát nějakou lidovou muziku. Jenže já se orientovala na vážnou hudbu – J. S. Bacha a Bohuslava Martinů – a nakonec jsem si neuměla představit, že bych vydržela hrát na akordeon celý život. Skončila jsem svou „hudební kariéru“ v deváté třídě a místo ní jsem začala intenzivně kreslit. Několik let v hudební škole mě ale silně ovlivnilo, a to zejména v disciplíně,“ vypráví designérka.

Vystudovala střední oděvní školu v Brně a po ní Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. V roce 2007, ještě při studiích, si založila svou módní značku.

Už o dva roky později, kdy končila studium, navrhovala většinou oblečení na zakázku a začínala se sezónními kolekcemi. Od roku 2013 se už Zdeňka Imreczeová věnuje své profesi na sto procent a má stálou klientelu, která se postupně rozšiřuje. V současné době řídí malý tříčlenný tým, a jak sama říká, je to běh na dlouhou trať.

FOTO: archív Zdeňky Imreczeové

Když usíná, v hlavě si promítá svou práci, kudy chodí, zaznamenává si a skicuje nápady a návrhy. Ročně navrhuje dvě kolekce – Jaro, léto a Podzim, zima – a jednu minikolekci. Konkurence ji netrápí. Spíš naopak.

„Vnímám to tak, že když je konkurence, je i poptávka. Vlastně to vidím i u klientek, které si nakoupí i u jiných designérů a kombinují. Konkurence tedy je, ale to je dobře. Česká móda se dostává do povědomí a myslím, že ženy objevují tuzemské designéry a nacházejí si svůj styl,“ vysvětluje návrhářka.

Dbala jsem na to, aby ženám bylo teplo a příjemně.

Každý designér oslovuje určitou skupinu žen, která si jej najde. Ty, které nakupují u Zdeňky Imreczeové, se podle jejích slov zajímají o kulturu, výstavy, design, často cvičí jógu, preferují spíš méně věcí, zato dobře vzájemně kombinovatelných.

„Setkávání s klientkami je pro mě inspirující, těší mě to a zároveň mi to dává zpětnou vazbu. Mám energii tvořit dál,“ říká k tomu.