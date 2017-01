Film vypráví o setkání chlapce a dívky, kteří si do města andělů přišli splnit své velké sny, o milostném vztahu mezi chudým jazzovým pianistou Sebastianem a začínající herečkou Miou na cestě za novým životem plným bujarých písní a nespoutaného tance.

„Když mě režisér Damien Chazelle zasvěcoval do tajů příběhu, řekl mi, že chtěl v Los Angeles natočit muzikál podobný těm ze zlaté hollywoodské éry, jež si zamiloval v dětství, ale ve kterých by navíc bylo něco velmi současného. Povedlo se mu to na víc než sto procent. La La Land mě naprosto uchvátil,“ říká nadšeně Emma.

„A stejně jako film mě dostala postava Mii, která jako nadějná herečka zatím jen servíruje při konkurzech kávu filmovým hvězdám. Živě jsem si představila, jak jsem tu sama v patnácti bez dokončené střední školy začínala, Mia mi tedy byla velice blízká. Přesto byla pro mě velkou výzvou. Věděla jsem totiž, že mě při natáčení skvělých písniček a velkolepých tanečních čísel čeká spousta dřiny.“

Emmina touha po herectví byla tak velká, že skutečně přesvědčila rodiče, aby mohla nechat studia a aby se s ní matka ve zmíněných patnácti letech přestěhovala do L. A. Více než rok ji všude odmítali, pozornost upoutala až v roce 2005 v televizním filmu New Partridge Family.

„Ani dnes mi ale úplně nedochází, jak šílený to byl risk odejít ze střední do tvrdého showbyznysu. Ale věřila jsem svému instinktu. Vypěstovala jsem si hroší kůži a dobrou pracovní morálku a přežila jsem to,“ zavzpomíná.

S Ryanem Goslingem se potkala už potřetí - v muzikálu La La Land. Česká premiéra proběhla 5. 1. 2017.

Za deset let u filmu si pak Emma díky všestrannému talentu vydobyla postavení jedné z nejžádanějších hereček Hollywoodu. Její síla byla zprvu v zábavných teenagerovských komediích, jako byla Olive, údajně promiskuitní školačka v povedené komedii Panna nebo orel (2010), za kterou byla nominována na Zlatý glóbus a cenu MTV za nejlepší komediální výkon.

Rok nato díky cenami ověnčenému dramatu Černobílý svět, kde výborně zahrála bystrou jižanskou dívku bojující za práva černých Američanek, Emma zaznamenala další úspěch. A to vše v pouhých třiadvaceti letech. Dál pak střídala romantické komedie s akčními fantasy či gangsterkami. V roce 2014 se opět vyznamenala v oscarovém dramatu Birdman, kde už za vyléčenou narkomanku Sam dostala první nominaci na Oscara.

V dramatu Černobílý svět s úžasnou Violou Davisovou a Octavií Spencerovou.

Ódy tvůrců na Emmu tedy neberou konce. „Emma zvládne všechno, co jí předložíte,“ říká Američan Will Gluck, který talentovanou herečku režíroval právě v komedii Panna nebo orel. „Je prostě dobrá ve všem,“ přidává se Woody Allen, jenž si ji po poetickém Kouzlu měsíčního svitu (2014) opět vybral pro mysteriózní drama Iracionální muž.

„Vidím v ní mnoho rysů z Diane Keatonové. Ta zazářila jak v Kmotrovi, tak v komediích, zpívala a tancovala. Emma má podle mě stejný potenciál být největší ženskou hvězdou na mnoho let,“ tvrdí profesionál.

Za ztvárnění vyléčené narkomanky v dramatu Birdman dostala nominaci na kýženou zlatou sošku.

Podobně o mladé herečce mluví Tate Taylor, režisér oscarového dramatu Černobílý svět. „Emma umí spojit sarkastický humor s vlastní zranitelností. To jen dokazuje, že je duchaplná, zábavná, kultivovaná, vzdělaná, ochotná hrát pokornou postavu. Když pak ukáže svůj komediální talent, je nemožné ji nevnímat.“

„Je to také právě ona, z koho nespustíte oči, jak mile se objeví na plátně. A přesně ten druh přitažlivosti, kterou Emma vyzařuje, jsem potřeboval pro její postavu Grace do milostného trojúhelníku s mafiánským bossem a tajným policistou,“ vysvětluje zase Ruben Fleischer, režisér krimi Gangster Squad - Lovci mafie (2013). V podstatě totéž tvrdí i její kolega, populární Kanaďan Ryan Gosling, který s ní hrál už v komedii Bláznivá, zatracená láska.

Okouzlit muže není pro ni očividně žádný problém

Při natáčení akční fantasy Amazing Spider-Man (2012) se do ní zbláznil představitel hlavní role, o pět let starší Andrew Garfield. „Propadl jsem jejímu kouzlu hned, jak vkráčela na konkurz. V té době jsem se tam už docela nudil. Jakmile se ale objevila Emma, okamžitě jsem zpozorněl,“ vyznává se.

Emma získala v lednu Zlatý globus za hlavní ženskou roli v muzikálu La La Land.

V průběhu filmování se do Andrewa zamilovala i ona a začali spolu chodit. Emma se s ním sice v roce 2015 rozešla, ovšem i dnes o něm mluví jako o někom, koho stále velice miluje. Na informace o soukromí je ale velmi skoupá, raději převede řeč na svého milence Ryana Goslinga ve filmu La La Land, se kterým vytvořila duo už potřetí. „Jsme kamarádi, Ryan je strašně šikovný, takže dělat s ním všechna ta bláznivá taneční čísla včetně zpívání naživo bylo pro mě daleko jednodušší.“

Koncem roku zabodovala i na Broadwayi rolí kultovní Sally Bowlesové v inscenaci Roba Marshalla Cabaret. Obdivnou kritiku na ni tentokrát napsal deník The New York Times: „Její Sally je nezkrotná, divoká a srdcervoucí žena, na kterou nelze zapomenout. Ostatně stejně jako na fascinující herečku Emmu Stoneovou.“