Poprvé stála na jevišti v devíti letech. Bylo to v muzikálu Bídníci, kde hrála malou Cosette. Tam zaujala, a tak se později objevila i v muzikálech Antoinetta - královna Francie, Mýdlový princ, Liška Bystrouška či Mary Poppins. Za roli Lili v muzikálu Let snů Lili byla dokonce navržena na divadelní Thálii.

Spekulace o tom, že jí dveře otevřelo známé příjmení, odmítá. A kdo viděl Natálii na jevišti, dá jí za pravdu. Má talent, nadšení z ní jen tryská, a navíc je neskutečně pilná a tvrdě na sobě pracuje. Chodí na zpěv, začala brát lekce tance u známé tanečnice Qaši a umí stepovat. Ve stepu dokonce před pár lety vyhrála mistrovství světa.

V muzikálu Mary Poppins, kterou hrála Alena Antalová, představovala malou Jane Banksovou.

FOTO: Michaela Feuereislová, Právo

Nejlepší táta na světě



Na to, aby nezanedbávala ani školu, dohlíží její maminka Šárka Grossová. „Je občas přísná, ale to jsou asi všechny maminky,“ krčí rameny Natálie. „Mám ji moc ráda. Vozí mě na každou zkoušku, chodí na každé představení. Je to taková moje taxikářka a vůbec mi moc pomáhá.“ Stejně tak mluví o své starší sestře, osmnáctileté Denise, která se věnuje focení. „Můžu za ní kdykoli přijít a vždycky mě vyslechne. Hodně mi pomáhá i se školou.“

Matka i dcery drží při sobě, zvlášť po smrti Stanislava Grosse. „Není dne, abych si na něj nevzpomněla,“ říká Natálie. „Máme doma vystavené jeho fotky, často mu zapalujeme svíčku. Byl to ten nejlepší táta.“

Před lety, když byla rodina Grossova ještě celá: Stanislav, Natálie, Šárka, Denisa.

FOTO: Michaela Feuereislová, Právo

Že byl otec známý politik, jako dítě příliš nevnímala. Přišlo jí to normální, stejně jako ochranka, která s nimi chodila. „Občas tátu někdo zastavil a vyjádřil mu podporu. To bylo milé,“ tvrdí. Ona sama ho však vnímala hlavně jako milujícího tátu. „Často si s námi hrál. Vyváděli jsme různé kousky. Hráli jsme spolu divadlo, pantomimu, ale i hry, které pro nás vymýšlel. Myslím, že naši se nám snažili vytvořit hezké prostředí a že se jim to povedlo. Proto je pro mě rodina velmi důležitá,“ netají se.

Úkoly píše v divadle



Stepovat začala už v pěti letech, o rok později se pustila do zpěvu. „Ve školce jsem si pořád zpívala. Paní učitelka navrhla mamce, ať mě někam dá, protože měla pocit, že zpívám hezky. Maminka souhlasila a dala mě do Kühnova dětského sboru. Později jsem začala chodit na sólový zpěv a tomu se věnuju doteď.“

Muzikály miluje. „Spojují v sobě tanec, zpěv i hraní a to je přesně pro mě,“ vysvětluje a září jí u toho oči. „To mi vyhovuje. Jasně že trochu trému mám, ale ten pocit, když lidi tleskají, ten všechno vyrovná. Divadelní atmosféra je pro mě něco fantastického.

V devíti letech vystoupila poprvé na jevišti, bylo to v muzikálu Bídníci.

FOTO: Michaela Feuereislová, Právo

A tak jí vůbec nevadí, že tráví celé dny na muzikálových zkouškách a občas píše úkoly v divadelní šatně. I když má individuální studijní plán, vstává každý den v sedm hodin, aby všechno stihla. Hned po snídani obvykle jede na zkoušku do divadla. Odpoledne má hodiny zpěvu, tance, stepu. Donedávna i natáčení seriálu Přístav, kde hrála dceru Boba Klepla a Lucie Zedníčkové Lindu Jonášovou. „Škoda že už natáčení končí,“ říká smutně, „poznala jsem tam skvělé lidi! Mě to tak moc bavilo!“

Odpočívá na Floridě



Ráda mluví anglicky a španělsky, a tak si k těmto jazykům přibírá ještě francouzštinu. „Matika,“ odpovídá na otázku, jestli je taky něco, co ji nebaví. Zjevně je to však v seznamu jejích činností spíš výjimka. Proto skoro všechen volný čas věnuje škole, doplňování učiva a dopisování sešitů. „To byla mamčina podmínka. Podporuje mě bezvýhradně, ale vymínila si, že školu musím mít v pořádku.“

Jediné místo, kde doopravdy odpočívá, je na Floridě. Grossovi tam koupili dům v roce 2008. Za byt na pobřeží Atlantiku v rezidenčním komplexu zvaném Hidden Bay dali tehdy v přepočtu bezmála třináct miliónů korun. Jedním z důvodů, proč se takto rozhodli, byly i časté Natálčiny alergie. Devadesátiprocentní vlhkost vzduchu a moře jejímu zdraví prospívají. „Mám to tam moc ráda. Mohu si dobře procvičit angličtinu i španělštinu a našla jsem si tam i kamarádku. A lehnout si do písku na pláži je pro mě opravdový ráj,“ líčí nadšeně.

Marian Vojtko jako hrabě von Krolock po ní jako po mladičké Sáře touží v novém muzikálu Ples upírů.

FOTO: Michaela Feuereislová, Právo

Zpěv s upířími zuby



Chvilky odpočinku vítá, ale v tvrdé práci neustává. Budoucí kariéru by ráda spojila s divadlem, a ač jí talent nechybí, ví, že konkurence je velká. To, že už jako dítě vydělává, bere coby milou okolnost. Peníze jí ale na účtu spravuje maminka, sama k němu bude mít přístup až za rok, kdy dostane občanku.

„Za oblečení a za dárky,“ přizná, za co nejvíc utrácí. Zvlášť to druhé ji baví. To je ostatně její povahový rys, že ráda myslí na ostatní. Často je chválí, ale na sebe umí být přísná. Teď zrovna piluje zpěv s upířími zuby. „Není to moc pohodlné, musím hodně trénovat. Doma je mám nasazené často,“ směje se Natálka, která upíří téma nového muzikálu velmi oceňuje.