Eva Dvořáková

Na to, jak správně kombinovat oblíbené a veselé letní barvy, a jestli vůbec patří do kosmetické taštičky, jsme se zeptali odborných vizážistů.

„Barvy samozřejmě k létu patří, proto není třeba se jich obávat,“ říká Pavel Bauer, vizážista značky Avon a přidává žhavý letní tip: „K bronzové a opálené pleti se hodí barevné rtěnky a lesky se třpytkami.“

Pozor na kombinaci s módou

Barevné líčení je mnohem působivější v kombinaci neutrálních barev oblečení a naopak.

„V létě je delší den a světlo díky sluníčku dokáže vytáhnout barevně i ty nejjemnější odstíny v líčení. Proto je třeba být opatrný při kombinaci barev a jejich krycích schopností,“ dodává Bauer.

Linky, stíny, nebo rtěnka?

Jak je to s kombinováním barevného líčení? Nebude faux pas, pokud žena nakombinuje barevné oční stíny s barevnou rtěnkou? Jak na to? Pavel Bauer říká, že nejpůsobivější kombinací jsou barevné linky a rty.

Výrazné líčení pomocí očních stínů doporučuje ponechat na chladnější podzimní měsíce.

1. Barevné tekuté linky, Studio lash color Miss Sporty, 70 Kč. 2. Kajalová dvoubarevná linka v tužce, Magnif´Eyes Double Ended Shadow Rimmel, 189 Kč. 3. Dlouhotrvající pestrobarevné linky v tužce, Yves Rocher, 139 Kč. 4. Kajalová tužka, Show Time, NYC, 80 Kč

1. Voděodolné stíny v tužce slibující 24hodinovou výdrž, City proof 24H Waterproof Eyeshadow NYC, 129 Kč. 2. Voděodolné barevné fixy na oči, oftalmologicky a dermatologicky testováno, bez parabenů, Dermacol, 149 Kč

„Hlavně v létě se k opálené pleti, kdy se používají tónovací krémy, hodí jednodušší líčení očí a navíc je v horkých dnech linka daleko stabilnější než oční stín,“ dodává vizážista. Zároveň také varuje, že špatná kombinace odstínů může působit předimenzovaně.

Jak na barevné líčení

Barevné extravagantní líčení ale můžete využít třeba na hudebních festivalech. Příkladem nejen v líčení, ale i oblékání, je módní trend s názvem festivalový look. Zde přicházejí na řadu poněkud extravagantní barevné oční stíny, které se více než do ulic hodí právě na festivaly a jiné párty akce.

„Pokud chcete zaexperimentovat s očními stíny, perfektní pro tyto účely jsou pěnové nebo mastné, balené v kalíšcích nebo tužkách. Nanesete je snadno a rychle za pomocí prstů a poklepem si pohrajte se stínováním barev,“ radí odbornice Petra Šestáková z Oriflame.

V ideálním případě ještě orámujte oči tmavou černou nebo šedou tužkou, aby líčení vypadalo jako od profesionála.

1. Duo stíny, Yves Rocher, 149 Kč. 2. Krémové oční stíny, The One Colour, Oriflame, 139 Kč. 3. Mono stíny, Rimmel Mono Magnif´eyes, 189 Kč. 4. Tekuté oční metalické stíny, The One Oriflame, 199 Kč. 5. Třpytivé oční stíny v tyčince, The One Oriflame, 199 Kč

1. Barevná prodlužující řasenka, Very Me Oriflame, 149 Kč. 2. Řasenky v několika barvách pro extra objem, Dermacol, 199 Kč. 3. Pro dokonalý objem i těch nejkratších řas, Vertige Longueur, Yves Rocher, 399 Kč

„Pokud chcete vyzkoušet barevnou řasenku, doporučuji ubrat na barevnosti stínů,“ říká Šestáková. Doporučuje přírodní stínování očí a řasy namalovat černou řasenkou.

Co se týče barevných linek, je dobré si uvědomit, s čím je budeme ladit. Čím výraznější linka bude, tím lepší musí být také její tvar. Proto volte takovou, se kterou vám aplikace vyhovuje nejvíce. Tedy klasickou tekutou, ve fixu, krémovou, kterou nanesete pomocí štětečku, anebo rámujte s nesmrtelnou kajalovou tužkou.

Nezapomínejte ani na rty

Barvami nešetřete ani na rty. Právě ty jsou v poslední době středem pozornosti, proto se nemusíte bát sáhnout po křiklavém odstínu. Ostře barevné rtěnky jsou navíc skvělé do barevných kombinací.

„Stínujte rty například od středu a ke kraji použijte fuchsiovou,“ radí vizážistka. Orámujte konturovací tužkou a tvar pomocí štětečku vybarvěte. Střed rtů prostínujte jinou kontrastní barvou.

„Skvělé a nečekané kombinace jsou například oranžová s červenou, fialová s růžovou, případně bordó s nude odstínem,“ uzavírá odbornice.

Předem je ale důležité vybrat, jestli v celkové vizáži zvýrazníte spíše oči, nebo rty, obojí dohromady příliš parády neudělá. Pokud zvolíte výrazné linky, rty přetřete tónovacím balzámem nebo rtěnkou.

1. Lesklá rtěnka, The One lip Sensation, Oriflame, 199 Kč. 2. Zvláčňující balzámy s lehkým zabarvením, Dermacol Love lips, 79 Kč. 3. Zvláčňující a obnovující rtěnka, Renew Sheer & Shine, Rimmel London, 139 Kč. 4. Hydratační rtěnka v tužce, Yves Rocher, 145 Kč. 5. Barevný lesk na rty, Oh my Gloss, Rimmel, 129 Kč

Letošní trendy

Podle odborníků jsou letošním trendem očních linek barvy v odstínech modré, zelené a zlaté. Pokud se rozhodnete pro výrazné rty, ponechejte na očích pouze řasenku.

Na letní cestování je velmi praktické pořídit si mini paletu na líčení. V ní se dají objevit jak zcela neutrální barvy a tóny, tak i výrazné stíny, lesky a rtěnky na rty. 1. 1500 Kč. 2. 799 Kč. 3. 790 Kč, vše Avon

V letním období si můžete do sytosti vyhrát i s bronzingem, proto si nezapomeňte pořídit bronzer či třpytky, které na opálené kůži umí vykouzlit zdravý a atraktivní vzhled.