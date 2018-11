Eva Dvořáková, Novinky

Co se ale týče výběru a nákupu bot, mnoho žen stále chybuje a vybírá si nevhodný druh, který poslouží jen na jednu sezónu anebo brzy omrzí svou nepraktičností.

Základní pravidla při výběru bot, které poslouží klidně i několik sezón, jsou přitom jednoduchá. Stačí se zamyslet nad svými potřebami a pomocí rozumného manuálu si pořídit obuv, která bude sloužit hned několik zim.

Pro každodenní nošení volte klasiku bez ozdob



„Pokud často nosíte kalhoty, pořiďte si širší kozačky, abyste si je do nich mohla dát. Kalhoty nošené přes kozačky se považují za ,módní faux pas‘. Pro každodenní nošení jsou nejpraktičtější a nejlépe kombinovatelné hnědé nebo černé kozačky z hladké kůže bez zbytečných módních okras, jako jsou přezky a zipy. Nejlépe do kozaček vypadají úzké kalhoty a legíny, které zkombinujete s oversize svetrem,“ doporučuje Veronika Sajdoková z CCC.

1. Salamander, info o ceně v obchodě. 2. CCC, 2199 Kč. 3. Humanic, 3299 Kč. 4. Aldo, 3999 Kč.

FOTO: archiv firem

1. Deichmann, 1199 Kč. 2. CCC, 2299 Kč. 3. Aldo, 4999 Kč. 4. Aldo, 4999 Kč.

FOTO: archiv firem

Jak vybrat ideální kozačky na zimu



Samozřejmostí by měl být vnitřní kožíšek, ale i podrážka, která by měla být dostatečně tlustá. Čím vyšší, tím lepší izolace od studené země. Ideální je podrážka minimálně centimetr vysoká. Ve velkých mrazech si do bot můžete dát ještě speciální termální vložky. Vybavte se také kvalitními ponožkami ze 100% bavlny, vlny, bambusu, froté nebo přírodních vláken.

Váháte nad barvou? Pak byste měly vědět, že černá je klasika, která vás nikdy nezklame, a černé kozačky by v botníku měla mít každá žena. Letos ale vedle nešlápnete ani s odstíny hnědé, od koňakové až po čokoládovou, a šedé, které krásně projasní váš outfit.

Jana Mahelová ze společnosti Deichmann říká, že se ženy nemusí bát ani výraznějších barev. „Pokud správně zvolíte celkový styling, nemusíte se bát ani červených kozaček, které jsou sexy a mají šmrnc. Dávno neplatí, že obuv a kabelka musejí být ve stejné barvě, a proto se nebojte experimentovat. Móda vás má především bavit.”

Podle typu postavy



Ženy s drobnou postavou by měly upustit od kozaček s délkou po kolena a raději se držet tříčtvrtečních délek. Vysoké kozačky těsně pod nebo nad kolena jejich už tak drobnou postavu mohou opticky ještě více „zkrátit”.

Nejlepší volbou pro tento typ postavy jsou kozačky sahající do půli lýtek. Vyplatí se také koupit kousek s několikacentimetrovým podpatkem.

Kabát s.Oliver, Fashion Arena, 2799 Kč. Kabelka Pieces, Zoot, 2229 Kč. Top, Reserved, info o ceně v obchodě. Boty, Salamander, info o ceně v obchodě. Džíny, H&M, 799 Kč.

FOTO: archiv firem

Kozačky nad kolena pro štíhlou postavu



Pokud máte krátké nohy a dlouhé tělo, vybírejte modely s úzkou, spíše špičatou špičkou, pokud chcete boty na podpatku, vybírejte místo masivního podpatek štíhlý nebo jehlový.

Nejaktuálnější trend letošní sezóny, extra vysoké kozačky nad kolena, si mohou dovolit především majitelky štíhlé a vysoké postavy. Ty mají tu výhodu, že jejich postavě sedne takřka jakýkoli střih i tvar.

Vysoké kozačky, Aldo, 3999 Kč. Šál, F&F, 629 Kč. Šaty, Levi´s, info o ceně v obchodě. Kabát, F&F, 1889 Kč.

FOTO: archiv firem

Co rozhodně nenosit

Ke kozačkám se nehodí sportovní oblečení ani volné kalhoty. Pokud jste milovníkem batohů, tak si pořiďte elegantní kožený, nejlépe ve stejné barvě jako kozačky. Absolutním módním faux pas, které ale bohužel ještě zcela nevymizelo z ulic, je kombinace sportovní lyžařské bundy nebo ještě hůře školního batohu a kozaček.

Ke kozačkám, jakožto elegantní obuvi, rozhodně patří elegantní, formální oblečení. Pokud nejvíc nosíte kalhoty, volte kozačky s volnějším střihem v lýtkách. Jestli jsou vaší vášní sukně a šaty, neváhejte sáhnout po štíhlých, nohu kopírujících modelech.

Košile, Karen Millen, info o ceně v obchodě. Kozačky, Baťa, 1999 Kč. Pončo, Esprit, 1199 Kč. Kabelka z telecí kůže, DKNY, 5780 Kč. Kalhoty, Takko, 799 Kč.

FOTO: archiv firem

Zimní obuv potřebuje důkladnou péči



Na zimní obuv obecně jsou kladeny vysoké nároky, a proto je dobré volit kvalitní materiály. „Ke stálicím patří obuv z pravé kůže, která se přizpůsobí tvaru vaší nohy a je odolná a trvanlivá, ale dobrou službu udělají i syntetické materiály, které se neroztáhnou, drží tvar a jsou pěkné na pohled,” říká Jana Mahelová a dodává, že pokud chceme, aby obuv vydržela dlouho krásná, potřebuje odpovídající péči.

„Vhodné impregnační a ošetřující přípravky pro zvolený model vám doporučí personál v kamenných prodejnách.”