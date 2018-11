Eva Dvořáková, Novinky

„Kabelka je jedním ze základních doplňků ženského šatníku. Dávno už neplatí, že musí být ve stejné barvě jako boty,” říká stylistka Zoot Alžběta Pěkná. Naopak radí, že je dobré vyhrát si s outfitem a sladit kabelku s ostatními doplňky jako šátek, šperky a podobně. Nebo naopak zvolit kabelku ve výrazné barvě a nechat ji vyniknout. „Tím oživíte celý outfit,” radí Pěkná.

Kabelka do práce a do školy



Nejběžnější kabelkou je ta, kterou pět dní v týdnu nosíme do zaměstnání nebo do školy. Měla by tedy absolutně vyhovovat všem našim požadavkům, což by v tomto případě měly být její prostornost i neutrální, přesto však elegantní vzhled.

„Měla by se hodit ke kalhotovému kostýmku i pouzdrovým šatům. Není pravda, že se velké kabelky nehodí k elegantnímu pracovnímu kostýmku, měli bychom ale sáhnout po kabelce jasně definovaného pevného tvaru. Měkké typy a tzv. 'hobo bags' jsou vhodnější spíše pro volný čas,“ říká Veronika Sajdoková z CCC.

Do školy i do práce: Černá kabelka La Femme MiMi, 5500 Kč. Bílá košile Zoot, 1499 Kč. Kalhoty Topshop, info o ceně v obchodě. Kabát Mohito, info o ceně v obchodě. Hnědá kabela Orsay, 1999 Kč.

„Každá žena by měla mít alespoň jednu kabelku klasického střihu v neutrální a dobře kombinovatelné barvě, kterou může využít jak tedy do práce, tak třeba na nákupy s kamarádkami,” potvrzuje Pěkná.

Hnědé: S velkým uchem s.Oliver, 1699 Kč. Se zlatými přezkami F&F, 749 Kč. S proužky Humanic, info o ceně v obchodě. Tmavě hnědá French Connection, 3360 Kč Answear. Kombinace kůže Salamander, info o ceně v obchodě. Světle hnědá Matt&Nat, 2790 Kč.

Černé: První řada zleva: Se stříbrnými zipy DKNY, info o ceně v obchodě. Kožená se zlatým řetízkem Lindex, 1799 Kč. S uchy, Topshop, info o ceně v obchodě. Okovaná DKNY, info o ceně v obchodě. Do ruky Lindex, 899 Kč. S mašlemi La Femme Mimi, info 5500 Kč.

Kabelka pro volný čas

Pokud jste spíše sportovní typ, pak vám bude jistě vyhovovat menší taška na dlouhém uchu, která se dá nosit křížem. „Volnočasová a ležérní móda nám umožňuje popustit uzdu fantazie, hrát si s barvami a vzory. Základním pravidlem je držet se jednotného stylu outfitu, případně sladit kabelku s obuví,” říká Sajdoková.

Hnědá Desigual, 6349 Kč. Lodičky Orsay, 799 Kč. Šaty Bonprix, 399 Kč. Vesta Orsay, 1119 Kč. Kabelka La Femme MiMi, 3500 Kč.

Velká růžová Louis Vuitton, info o ceně v obchodě. Červená Moschino, 5999 Kč Fashiondays. Modrá kabela Mango, 1199 Kč. Světle zelená Louis Vuitton, info o ceně v obchodě. Žlutá Zoot, 1499 Kč. Světle růžová Zara, 1999 Kč.

Nezapomeňte na „párty” kousek



Samozřejmostí by pak měl být jeden "párty" kousek, nejlépe psaníčko, které se bude hodit jak k džínám a sexy topu, tak i k minišatům. Neuděláte chybu ani menší kabelkou, která je na rozdíl od psaníčka daleko prostornější. Pokud se nechystáte na ples, kde je kabelka do ruky vyloženě vhodná, volte menší kabelku ne přes rameno, ale do ruky, nebo ji noste zavěšenou na předloktí.

Károvaná Pepe Jeans, 1779 Kč Fashiondays. Oranžovorůžová DKNY, info o ceně v obchodě. Bílá Topshop, info o ceně v obchodě. Plstěná Roxy, 1590 Kč. S leopardím vzorem Zara, 1999 Kč. S květinami La Femme MiMi, 3500 Kč.

