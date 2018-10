ema, Novinky

Permanentní make-up, jinými slovy permanentní kosmetika či kosmetické tetování, vznikl na počátku dvacátého století a ze začátku slavil velký úspěch. Vylepšovat, tedy tetovat, se nechala spoustu žen, především však byl zájem o konturování rtů a horní oční linky.

Délka sezení je různá, ale obecně žena v salonu stráví minimálně půl hodiny, při složitějším nebo kombinovaném zákroku klidně i hodiny dvě.

Permanentní make-up funguje na stejném principu, jako v dnešní době velmi oblíbené tetování. Pomocí jehly se do pokožky aplikuje pigment, přičemž je důležité vědět, že na rozdíl od klasické tetováže to není záležitost, která by vydržela do konce života.

Hlavní rozdíl je v barvách

„Na permanentní make-up se používají rotační strojky, kdežto na tetování lze použít strojky jak cívkové, tak i rotační. Také jehly jsou většinou tenčí (0,25 cm), ale největší rozdíl je v barvách. Ty, které se používají na permanentní make-up mizí po dvou až čtyřech letech od aplikace,” říká Bára Fousková z tetovacího salonu Inkoust Tattoo. Zároveň radí, aby lidé vyhledali specializovaný kosmetický salon, a před zákrokem si pečlivě prověřili jeho reference, co se týče hygienických podmínek, ale i spokojenosti zákazníků.

Zákrok, který ale není pro každého



Jelikož se ale jedná o invazivní zákrok, pozor by si měli dát lidé, kteří trpí alergiemi, jejich pokožka má sklony k hyperpigmentaci, či tací, kteří trpí na špatné hojení a po zákroku by jim tak mohly vzniknout nevzhledné jizvy.

Tento druh zkrášlování je nevhodný zejména pro cukrovkáře, pacienty trpící infekčními i kožními onemocněními či častými opary a také těhotné ženy. Ve všech případech, by se ale člověk, který se chystá takový zákrok podstoupit, měl poradit se svým lékařem, ačkoliv žádnými z výše uvedených problémů netrpí.

Dále je také vhodné vzít v úvahu radu tatérky a vyhledat specializovaný salon. Spousty lidí totiž řeší hlavně cenu zákroku a vybírají podle svých finančních možností, což je v tomto případě, kdy jde i o vlastní zdraví, velmi nerozumné rozhodnutí.

Tetování řeší nedostatky



Permanentní make-up už sice není tak trendy, jako byl ve svých počátcích, nicméně ho stále využívají některé ženy hlavně proto, aby jeho pomocí vyřešily své osobní problémy. Ne všechny ženy jsou totiž obdařené hustým obočím, některé dokonce trápí jizvy a právě permanentním make-upem řeší neochlupená, kolikrát i nevzhledná místa.

Janka Letková, vizážistka a lektorka Make-Up Institute Prague ale varuje, že vytetovaný make-up jde velmi těžko „opravit”. „Myslím si, že permanentní make-up je již poněkud zastaralý, jelikož nikdy nedosáhnete přirozenosti, která je nyní tak trendy. Většinou je navíc velmi špatně zvolený tvar, ať už obočí, konturky nebo linky a my jako vizážistky nemáme šanci daný tvar jakkoliv změnit."

Odstranění tetování je dlouhodobý proces

Pokud se zákrok nevydaří nebo si žena z jiných důvodů chce nechat permanentní make-up odstranit, přichází ke slovu laserové odstranění pomocí speciálního přístroje. Zákrok je potřeba několikrát opakovat, než je tetování zcela odstraněno.

„Pigmentace se často nachází v několika vrstvách pod sebou, takže je laser musí rozbít postupně. Pro běžné amatérské tetování je třeba jedné až tří terapií. U profesionálního tetování je potřeba tří až čtyř sezení, v některých případech dokonce šesti až osmi,” vysvětluje proces odstranění tetování primářka estetické kliniky Asklepion Hana Smutková.

Záleží také na použité barvě, lépe na laserové ošetření reagují tmavé barvy a méně efektivní je laser u barevných tetováží. Problém může nastat u červených odstínů (rty), kde může dojít k chemické reakci a pigment může ztmavnout. V každém případě je třeba počítat s tím, že nestačí pouze jedno sezení. Mezi jednotlivými sezeními je nutná čtyř až šestitýdenní pauza, aby se kůže zregenerovala.