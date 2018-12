Eva Dvořáková, Novinky

Není nutné se přemlouvat do něčeho, co je vám osobně velmi nepříjemné. Pokud nenosíte šaty a bližší je vám pánský styl a kalhoty, pak není vůbec co řešit. Pro obě varianty jsou schůdná řešení.

Základem by ale vždy měla být čistá, pokud možno neochozená obuv. Pánové by si měli dávat pozor na vyleštěné boty, do kterých vždy patří tmavé a vysoké ponožky. Čistá bota by také měla být vždy uzavřená. Sandály ani žabky se do kanceláře nehodí, a to ani v letních dnech.

V případě, že si žena není jistá na vysokých podpatcích, pak je vhodné vsadit na boty, které mají nízký podpatek. Pokud ani tato varianta nevyhovuje, pořiďte si nízké baleríny a pečlivě dbejte na jejich údržbu.

1. Šaty s pruhem, Desigual 2149 Kč. 2. Náušnice, Ti Sento, info o ceně v obchodě. 3. Sako se zapínáním, 899 Kč H&M. 4. Kabelka s modrošedým vzorem, Mango 1399 Kč. 5. Korálkový náramek, Ti Sento, info o ceně v obchodě. 6. Modré lodičky, Topshop, info o ceně v obchodě.

Délka šatů by neměla být nikdy do půli stehen. Ideální je, když bude sukně nebo šaty dosahovat lehce nad kolena, nebo pod ně. Jedním ze základních prvků, které patří k tzv. casual dress codu, je bezesporu správně střižené a dobře padnoucí sako. K němu patří obléknout širší černé kalhoty, silonky s pouzdrovou sukní nebo šaty.

1. Vypasované sako, F&F 899 Kč. 2. Elegantní náhrdelník, Lindex 399 Kč. 3. Černé kalhoty, Lindex 699 Kč. 4. Vyšší boty na podpatku, Topshop, info o ceně v obchodě. 5. Originální kabelka, Parfois 849 Kč. 6. Květovaná tunika bez rukávů, Mango 849 Kč.

Se změnou práce nemusí jít vždy ruku v ruce změna šatníku. Pokud jste nervózní a nevíte, co na sebe, rozhodně se nevydávejte na velké nákupy. Nakupte si pouze základ: Kalhoty, sukni, sako a boty. Postupem času se v práci rozkoukáte a získáte představu o tom, co dalšího si dokoupit nebo v čem se naopak můžete trochu více odvázat.

Pozor si dávejte na doplňky a mějte na paměti, že čeho je moc, toho je příliš. K nápadnějšímu náhrdelníku už další šperky nenoste a spíše se držte zkrátka. Volte konzervativní make-up i účes, stejně tak jako kabelky a šátky.