Klíště změnilo sedmiletému chlapci život

Viktor, který byl až dosud plný života, se těšil v září do první třídy a na nové kamarády. Jenže toto přání mu překazilo klíště. To mu matka našla v létě přisáté za krkem. A i když ho okamžitě vytáhla, Viktor se nakazil nebezpečnou lymskou boreliózou, proti které se zatím nedá očkovat.

„Viktor byl zrovna u babičky s dědou, kteří mi asi po dvou dnech volali, že není v pořádku. Měl svěšené koutky, začal mu ochrnovat obličej, nemohl zavřít jedno oko, nechtěl jíst, byl úplně bez energie. Okamžitě jsme tedy jeli do českobudějovické nemocnice,“ popsala první okamžiky nemoci Linda, matka Viktora.

Je to nuda. Už bych chtěl do školy za klukama. Viktor

Lékaři v nemocnici po vyšetření boreliózu potvrdili a Viktor musel v nemocnici zůstat. „To si nedovedete představit, jak mi v tu chvíli bylo. Dala bych všechno za to, aby byl v pořádku. To byly nejhorší okamžiky mého života,“ pokračuje se slzami v očích matka chlapce. Vzhledem k tomu, že chlapec měl již zasažen nervový systém, dostával antibiotika do žíly.

„Každý den za ním chodila rehabilitační sestra, která s ním cvičila, rehabilitovala ten obličej. Byl také vyšetřen na nervovém, očním i ušním oddělení. To naštěstí vyšlo v pořádku. Po týdnu syna propustili, a ještě týden jsme tam jezdili na píchání antibiotik,“ řekla chlapcova matka.

Ochrnutí se může vrátit

Viktor kvůli nemoci nemohl nastoupit ani do školy. Stále bere léky, dvakrát denně musí rehabilitovat obličej a jakákoliv činnost ho rychle unaví. Podle lékařů se bude léčit půl roku až rok. Nic se nesmí podcenit, protože ochrnutí by se mu mohlo vrátit.

„Do školy šel pouze na první den na přivítání, teď tam chodíme dvakrát týdně jen na hodinu. Víc by nezvládl. Učím se s ním doma, ale vždy jen chvíli,“ dodala Linda s tím, že chlapec bude zřejmě muset celou první třídu zopakovat příští rok.

Nemoc zásadně změnila rodině život. Viktor je doslova „odříznutý“ od kolektivu dětí, nesmí se věnovat žádnému sportu.

„Je to nuda, rád jsem chodil plavat nebo hrál s klukama venku fotbal. Teď jdeme s mamkou jen na krátkou procházku a jsem pořád doma. Už bych chtěl do školy za klukama,“ přeje si chlapec. Jeho matka nechodí již tři měsíce do zaměstnání.