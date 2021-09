Prošel klokánkem, pěstounskou péčí i diagnostickým ústavem, pomohl mu až osobní kouč

„Naší vizí je, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, měl možnost před odchodem navázat individuální lidský vztah, který bude pokračovat i po odchodu z dětského domova. Každý mladý člověk, který projeví zájem, získá svého průvodce, se kterým se setkává minimálně rok před odchodem z dětského domova, aby mohl vzniknout láskyplný vztah založený na důvěře,“ říká zakladatelka nadačního fondu Veronika Kašáková. Fungování průvodce a dítěte z dětského domova je propracované. Ještě v dětském domově si dítě a průvodce stanoví individuální plán, na kterém budou společně pracovat, například dokončení vzdělání, výběr vhodného zaměstnání, finanční hospodaření, bydlení, kvalitní vztahy, plnění povinností vůči státu. Po odchodu z dětského domova se společně setkávají až do naplnění tohoto plánu a především do stabilizování životní situace mladého člověka. Vstup do samostatného života dospělých, kde není možnost obrátit se na rodiče, je právě pro děti z dětských domovů velmi náročný. Častokrát jde o maličkosti, jako je třeba zpožděná platba, která se promění v pořádný dluh, jenž může skončit na exekutorském úřadě. Že jsou rodiče dlouho oporou pro většinu z nás, i když opustíme domovy, ostatně vyplývá i z průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Oriflame, jež právě program Restart Nadačního fondu Veroniky Kašákové dlouhodobě podporuje. Devět z deseti dětí zůstává s rodiči v intenzivním kontaktu i v dospělosti. Jedním z důvodů je to, že i když spolu nebydlí, maminka nebo tatínek jsou stále přítelem na telefonu. Takovou šanci děti z dětských domovů nemají, proto jsou tu pro ně školení průvodci. Průvodce však není náhodný člověk z davu. „Je to školený mentor, který prošel psychickou způsobilostí a jednou měsíčně dochází na profesionální supervizi. Jeho posláním je předat dětem a mladým lidem co nejvíce zkušeností do běžného života,“ upřesňuje Veronika Kašáková.