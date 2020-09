Jak zvládnout začátek školního roku bez obav

Hlavou se jim honí otázky: „Co když nenajdu toalety? Co když nastoupím do špatného autobusu?“ Také se už více strachují o svoje dobré známky a úroveň školní práce.

Letos by rodiče dětem navíc měli vysvětlit, proč se mají řídit opatřeními kvůli koronaviru, projít s nimi, co budou muset prakticky dělat, aby neonemocněly nebo třeba nenakazily prarodiče atd.

Nic se však nesmí přehánět – dodržovat pravidla hygieny je jedna věc, děti by ale neměly cítit stres z toho, aby se nenakazily. Ani pocit viny, pokud se to náhodou stane.

Předvídatelnost. Poskytněte dětem před nástupem do školy a v jejich denním režimu tolik předvídatelnosti a pocitu kontroly nad situací, kolik jen můžete. Podívejte se s nimi třeba na webové stránky školy a společně najděte užitečné informace. Prozkoumejte plánek budovy a nechte dítě vymýšlet, jak se bude pohybovat mezi třídami nebo jaká je nejlepší cesta do tělocvičny. Dají se také najít fotografie nových učitelů. Ale pomohou i drobnosti jako večer nachystané oblečení nebo příprava pomůcek na jednotlivé předměty pomocí různobarevných složek. Dítě by také mělo vědět, co ho ten den čeká, s kým a kam půjde, kdy se vrátí.

Plány a scénáře. Vytvořte plány na zvládnutí potenciálních problémů. Pokud se dítě obává určité situace, vymyslete s ním, jak by se dala zvládnout. Zvýšíte tím tak jeho pocit jistoty a kontroly nad tím, co se děje. Můžete se ho ptát na případná řešení nebo sami nějaká nabídněte. K různým trablům může dojít jak ve třídě při vyučování, tak v družině. Třeba na hřišti nikdo nechce, aby zrovna jeho ratolest stála v koutě nebo se dostala do konfliktu s vrstevníkem. Pokud jde o houpačky a skluzavky, můžete mu navrhnout, aby se postavilo do fronty. Co se týče skupinových her, zkuste s ním probrat, že se může zeptat, zda by se nemohlo přidat.

Empatie. Nepřestávejte být empatičtí a realističtí. Děti často slýchávají, že vše bude lepší, až budou v té a té třídě. Představa, že musí několik let prostě čekat, může děti velmi frustrovat. Slibování velké změny, až bude starší, nepomůže. Vcítění se do jeho situace ano. A stále platí, že pocity dítěte je třeba brát v potaz. Věta: Neboj se, to bude dobré, není vždy tím pravým, čím dítě podpoříte. Pokud se např. obává, že si se spolužáky už nebude rozumět, můžete mu vysvětlit, že se děti během školních let sice velmi mění, ale nestane se to naráz během pár měsíců. A že pokud situaci zvládalo doteď, nejspíš ji zvládne i letos na podzim.