Jak naučit dceru říkat ne

Umět říci nahlas ne bez výčitek a pocitů trapnosti zvládá i v dnešní době málokdo. Částečně za to může nedostatek sebevědomí, ale i samaritánství ukryté hluboko v nás. Umět říct ne ale může být velmi osvobozující a mělo by to být i v zájmu každého z nás, jedině tak poznáme své hranice a zůstaneme věrni sami sobě. Je to přesně i to, co bychom měli dát do vínku svým dospívajícím dcerám.