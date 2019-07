Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, mám 15letou dceru, která mi začala dělat velké starosti. Lajdačí ve škole, neposlouchá a dělá si velké nároky, co se týče financí. Jde to s ní z kopce. Jsem teď na ni sama, protože mi manžel odešel, a bojím se, že se vše bude stupňovat. Mám také strach, aby se nechytla špatné party, protože je snadno ovlivnitelná. Jsem na ni ale krátká. Zkoušela jsem hledat pomoc přes Sociální poradenství, tam se jí vždy snažili domluvit, což se ale stejně nepodařilo. Prosím poraďte mi, kam se mám obrátit. Známky na vysvědčení se jí výrazně zhoršily a dostala i ředitelskou důtku za podvody, jelikož si sama psala omluvenky.

Vážená paní, děkuji za sdílení vašeho příběhu. Určitě se k němu připojí hodně rodičů, kteří mají děti v pubertálním věku. Chápu vaši starost o dceru a oceňuji, jak se snažíte situaci řešit.

Dcera prožívá období náročné pro ni i pro rodiče. Je v období přechodu od puberty k adolescenci. Od bouřlivě emocionálně nabitého období k individualizaci sebe sama. Do toho, jak píšete, od vás odešel manžel. Znamená to, že se odstěhoval, nebo že zemřel? Obojí je zásadní okamžik pro dospívající dceru. Určitě by bylo užitečnější se vidět v poradně, neboť otázek mám spoustu. Zůstanu u varianty, že manžel odešel, odstěhoval se.

Jak byste popsala vztah dcery a jejího táty? Potkávají se? Funguje z vašeho pohledu táta dcery jako táta? Co myslíte, dokáže nastavovat pravidla? Jak vám může pomoci?

Kombinace dospívání a rozpadu partnerského vztahu rodičů může být pro dceru obrovská zátěž, kterou řeší jakýmkoliv vzdorem, k němuž lajdačení ve škole patří.

Chápu, že máte strach. Zároveň to, co teď nejvíce potřebujete, je vzájemná důvěra mezi vámi a dcerou. Nedivím se, že z posledních aktivit dcery mohla vzniknout nedůvěra.

Tlustá čára



Zkuste si s dcerou sednout, nejlépe si zajděte někam do kavárny, ať změníte prostředí, a zkuste udělat tlustou čáru za tím, co se událo.

Dceři můžete říct, že byste byla ráda, aby mezi vámi panovala důvěra, a že chápete, že z nějakého důvodu udělala to, co udělala.

Zeptejte se, co by potřebovala od vás, aby si nemusela vymýšlet a příště mohla za vámi přijít se svými starostmi.

Ocenění a blízkost



V tomto citlivém období, kdy se teenager chová zcela nemožně, vás dcera nejvíce potřebuje. Potřebuje vaše ocenění a pochvalu, pohlazení. Neřekne si o to a dělá vše, abyste neměla důvod být vstřícná.

To, co je viditelné navenek, není obvykle v souladu s vnitřním prožíváním. Najděte si za den alespoň jednu věc, za kterou byste ji ocenila, pochválila. Může to být cokoliv – že přijde včas ze školy domů, s něčím vám pomůže, uvaří kafe, nakoupí.

Pomoc doma

S čím vám dcera doma pomáhá? Co má doma na starost? Může chystat alespoň 2x za týden večeři. Společné jídlo je totiž moc hezký prostor k tomu se potkat a sdílet.

Opravdu je důležité, aby doma měla něco na starost a zodpovědnost. Posílí to její sebeprožitek, že věci zvládá.

Otevřená komunikace



Na to navazuje komunikace. Teenageři obecně jsou velmi citliví na komunikaci. Jak s nimi mluvíme. Potřebují otevřenou komunikaci a otevřené otázky.

Když se budete dcery ptát s opravdovým zájmem, ne vyzvídáním, věřím tomu, že se s vámi bude chtít bavit.

„Vidím, že tě něco trápí, ráda si tě poslechnu. Máš chuť si se mnou povídat? Co se ti dnes ve škole vůbec nedařilo, co trochu a s čím jsi byla spokojená? Ráda bych tě pozvala na kávu, kdy si společně uděláme na sebe čas? Vadí mi tvé výsledky ve škole, je pro mě důležité, abys dostudovala. Jak ti mohu pomoct?”

Nastavení hranic a pravidel



Co vám doma společně funguje? Nebojte se dceři dávat jasné hranice. Možná bude „protivně brblat”, ale jsou pro ni důležité. Od 15 let může jít na brigádu a přivydělat si. Podporujete ji v tom? Což by mohlo ovlivnit její vztah k práci i penězům.

Začínají prázdniny, takže se budou pravidla nejspíše dotýkat i dohodnutého příchodu domů, pomoci v domácnosti, financí nebo výletu s kamarádkami.

Příklad komunikace: „Říkala jsi, že budeš v 10.00 doma a nebyla jsi. Byla jsem nervózní a bála jsem se. Jak to příště uděláš, abychom se do stejné situace nedostaly znovu? Potřebuji, aby dohodnuté pravidlo platilo!” Dcera bude mít možnost vytvořit svůj návrh, který dokáže dodržet.

Vrstevnická skupina



V tomto věku je pro teenagery primární vrstevnická skupina (parta). Píšete, že se bojíte, že s ní budou manipulovat. Proto je nesmírně důležitá sebeúcta a to, jak se vaše dcera vnímá, jak si věří.

V tom jí můžete pomoct vším, co píšu doposud – oceněním, pochvalou, pravidly a hranicemi, zájmem, otevřenou komunikací, pohlazením, domácími povinnostmi.

Nejpozději na začátku září si s dcerou sedněte a dejte dohromady alespoň tři pravidla ohledně školy, která spolu vytvoříte! Přeji vám klidné prázdniny.

