Úspěch dětí v kolektivu se odvíjí od jejich aktivity na sociálních sítích

Děti, které tráví čas na sociálních sítích, jsou v kolektivech více oblíbené, jejich život je aktivnější a pociťují i větší podporu od svých vrstevníků. Platí to zejména u těch, které dle studie olomouckých vědců patří do kategorie tzv. normálních, respektive intenzivních uživatelů. Jedná se asi o 70 % dětské populace ve věku 11–15 let. Podle vědců jsou tyto děti spokojené, mají dobré vztahy se spolužáky, zdravé stravovací návyky i kladný vztah k pohybu.