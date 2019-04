Andrea Zunová, Právo

„Čas rychle letí, ale tam se vleče každá minuta. Miminko přibírá pomalinku, vy čekáte, modlíte se a přejete si, aby to už bylo za vámi, miminko vám vypiplali a vy si ho mohli vzít domů.

Takže takový hlavní náš vzkaz je: sdělit maminkám, že v tom nejsou samy, dodat jim povzbudivé příběhy s dobrým koncem, sdělit jim, že za to nemůžou, protože často se stává, že si to myslí. Přemýšlejí, kde udělaly chybu. Já taky, měla jsem krásné těhotenství, všechno probíhalo bezvadně…,“ vypráví výkonná ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková, maminka Elly, která se narodila ve 25. týdnu těhotenství a vážila jen 730 gramů.

„Nejčastějšími komplikacemi, kterými procházejí miminka narozená předčasně, si Ella prošla. My bychom mohly být dokonalým učebnicovým příkladem. Ale tak nějak vším proplula a proplouvá dodnes a já mám pocit, že to asi takhle mělo být. Ukázala mi, abych dělala něco užitečného, něco, co má smysl. Že za to, co má v životě hodnotu, se musí bojovat,“ říká Lucie o své dceři, která už chodí do školy a všechno výborně zvládá.

Vše jen dobrovolně

Právě, když byla s Ellou tři měsíce v porodnici, dostala od sestřiček brožurky, které byly jejím prvním seznámením s neziskovou organizací, již dnes vede.

„Moje cesta byla postupná. Nejdříve jsem byla sponzor, pak pomocník při oslavách Světového dne předčasně narozených dětí, pak jsem pomáhala dál a vždycky si říkala, že skončím. Až Ellinka půjde do školky, až se vrátím do práce, až… A nakonec přišla nabídka, abych Nedoklubko vedla. Nedoklubku hrozil zánik a já cítila najednou obrovskou zodpovědnost. Nemohla jsem to dalším maminkám udělat, vždyť tenkrát Nedoklubko tolik pomohlo mně…

Tak jsem řekla ano a jsem ráda. Naštěstí většina členek týmu a koordinátorek tenkrát v Nedoklubku zůstala a mnohé jsou dodnes. Za to jsem vděčná. Jsme úžasný tým. Je to samozřejmě náročné, protože přitom pracujeme a staráme se o rodiny,“ vysvětluje Lucie Žáčková.

Dodává, že všichni, kdo pracují pro Nedoklubko, to dělají jako dobrovolníci. „Ale všichni to děláme s láskou.“

Nedoklubko je organizace, která podporuje zejména rodiče předčasně narozených dětí. Vzniklo v roce 2002, kdy bylo založeno jako občanské sdružení, a od té doby funguje.

Dnes spolupracuje se všemi perinatologickými centry v republice. Nedoklubko má při každém perinatologickém centru jednu koordinátorku, která se o centrum stará.

„Dodávají tam dárečky, které vytvářejí dobrovolnice v projektu Mámy pro mámy, nejdéle trvajícím projektu od roku 2010. Jsou to různé čepičky, ponožtičky, teď nově srdíčka. Cílem dárečků a vzkazů je psychická podpora maminek, aby věděly, že na ně myslíme, že i nám se narodilo miminko předčasně,“ říká Lucie Žáčková.

Pro miminka do dlaně

Nedoklubko také vydává časopis Nejste v tom sami, vychází dvakrát ročně a zdarma jej distribuují do porodnic. Také omalovánky Devatero sil, které provází miminka do dlaně, a knížku Vítej, kulíšku.

Kromě toho organizuje také oslavy Světového dne předčasně narozených dětí, jehož základem je poděkování všem, kdo děti zachraňují a starají se o ně. Letos se bude na podzim slavit už po deváté.

„Předloni jsme si řekli, že to chce udělat ještě nějakou akci, nejlépe na jaře. A tak jsme vymysleli Běh pro miminka do dlaně. Loni se uskutečnil v Kunraticích Běh pro neonatologické oddělení Thomayerovy nemocnice. Běhali jsme také pro Bulovku a v Karlových Varech pro tamní neonatologii.”

Letos se Běh pro miminka do dlaně uskuteční 5. května v pražské Oboře Hvězda. Hlavní závod bude pětikilometrový, kratší dvoukilometrový, kromě něj budou probíhat i závody pro děti nebo procházka pro rodiny s dětmi po tzv. devateru silách, které provází miminka do dlaně. Jsou jimi láska, odhodlání, bojovnost, víra, důvěra, porozumění, naděje, pokora a vděčnost.

Výtěžek bude tentokrát rozdělen mezi pět pražských perinatologických center, kde pečují o předčasně narozené děti.

Česko je na tom výborně

V České republice se ročně narodí více než 9000 dětí předčasně. Ve světě je každé desáté miminko nedonošené.

V republice je 13 intermediárních pracovišť a 12 perinatologických center pro péči o nedonošené děti. Perinatální úmrtnost poklesla pod pět promile, což Česko dlouhodobě řadí mezi země světa s nejnižším počtem úmrtí dětí v období před porodem a krátce po něm.

Pokles hlásí perinatologové i u předčasných porodů, a to na 7,8 procenta. Rodí se i méně dvojčat – 1,4 % ze všech dětí. Ubývá porodů císařským řezem, v roce 2017 jich bylo 24,5 procenta z celkového počtu porodů, což je méně než průměrný počet císařských řezů provedených v zemích Evropské unie.

Nedoklubko spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČSL JEP, je zakládajícím a aktivním členem mezinárodní organizace EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants).