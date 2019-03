Již čtyři roky uplynuly od rozvodu, po kterém jsem zůstala sama se svými dětmi (4 a 11 let). Důvodů k rozvodu bylo hned několik, tím nejzásadnějším byla finanční nezodpovědnost manžela (dluhy, podvody, lži) a jeho víra, která přikazovala, že žena musí ve všem respektovat svého muže. A pokud se tak neděje, je to z její strany považováno za nepokoru a zlo. Žádostí o rozvod a následným odchodem do azylového domu jsem si tak vysloužila označení čarodějnice a nečistá osoba, s níž manžel přerušil veškerý kontakt. Přestože jsem mu nikdy nechtěla bránit v kontaktu s dětmi, neprojevil o ně zájem. Starší děcko na něj bohužel nemá hezké vzpomínky a mladší jej v podstatě nemělo možnost poznat. Po mém odchodu manžel nadělal spoustu dluhů a skončil v insolvenci, zároveň se znovu oženil. Nyní po čtyřech letech nezájmu se nečekaně ozval s tím, že by se rád se svými dětmi vídal. Na jednu stranu si uvědomuji, že jako otec má právo své děti vídat, na druhou stranu mám strach z toho, co od něj čekat. Starší děcko má strach, jen když se o tom začne mluvit, dodnes má z posledních dní společného soužití psychické následky a mladší ho nezná.