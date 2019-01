Jaká rizika dítěti hrozí při spolknutí baterie

Případů, kdy dítě spolkne baterii, není každým rokem v Česku málo. Jak ukázal nejnovější průzkum neziskové společnosti Ecobat, osm z deseti nemocnic se s takovými případy opakovaně setkalo, a to nejčastěji u dětí do 4 let věku. Následky takového činu přitom mohou být velmi závažné.