das, Novinky

Reciproční IVF je kombinací dvou ošetření IVF, které umožňuje dvěma ženám, aby se fyzicky podílely na vzniku a donošení svého dítěte.

Jedná se o schválenou metodu FDA (Federální úřad pro kontrolu potravin a léčiv) nazývanou INVOcell, jež pomáhá při reprodukci. Jakmile jsou vajíčka vyjmuta z těla jedné ženy, umístí se do zkumavky společně se spermiemi, a to na dobu 5 minut. Potom jsou přenesena do speciálního vaginálního kultivačního zařízení INVO, které je vloženo na 5 dní do vaginy téže ženy. Vagina působí jako inkubátor. Poté je embryo vyjmuto ze zařízení INVO a implantováno do dělohy druhé ženy, která dítě donosí až do porodu.

„Pro páry stejného pohlaví se tak otevírá zcela nový způsob početí a odnošení dítěte,” upozorňuje pro abcNews propagátorka této metody Kathy Doodyová.

Metoda se ale také hodí pro heterosexuální páry. Doktorka Doodyová se svým manželem Kevinem ji nejdříve vyzkoušeli na 200 heterosexuálních párech. Z jejich pohledu se jedná nejen o velmi účinnou metodu, ale i finančně výhodnější, než je klasická metoda IVF.