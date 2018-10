Ráda bych požádala o radu. Před dvěma roky jsem se svými dětmi (dcera 14 let a syn 12 let) opustila manžela a odešla skoro 200 km za novou prací. Manželství bylo v krizi již od druhého těhotenství. Manžel druhé dítě nechtěl, protože už u prvního trpěl ztrátou své svobody a mé plné pozornosti. I snížení životního standardu, z důvodu ztráty druhého platu, mu nebylo po chuti. Já ale vždy dvě děti chtěla a taková byla i naše domluva společného života. Od momentu těhotenství se otec od syna distancoval. Tvrdil všem, včetně syna, že se neměl narodit, a mě obviňoval ze znásilnění. Syn se narodil s postižením sluchu a zraku. I přes velmi negativní prognózu vývoje jeho vjemů je syn zdravý sportovec (dříve hokej, nyní florbal). Jediné, co zůstalo, jsou brýle. Brýle a šrámy na duši. Trpí nízkým sebevědomím, je citlivý, emocionálně nevyrovnaný a na svůj věk dětinský. Těžko navazuje kontakty. Učí se podprůměrně, ač dle vyjádření psycholožky má zcela normální IQ a známky mezi 2 a 3 by měl v pohodě zvládat. Má deprese, trpí pocitem šikany a již několikrát zvažoval ukončení života. Nyní po náročných 2 letech spolupráce se školou a PPP se situace trochu klidní. Dcera je pohodář. Téměř vyznamenání, přátelská, se spoustou kamarádů a zájmů. Otec se se synem nakonec smířil. Rád se chlubí jeho sportovními úspěchy. Ale pořádný vztah k dětem nemá dodnes. Zvlášť k synovi, který má své problémy. Po našem rozchodu si děti bere 1x měsíčně. Zřejmě z povinnosti. Čtrnáctidenní pobyt dětí o prázdninách vyřešil po svém - odsunul je k jedné známé. Soud povinné návštěvy stanovovat nechtěl. Je vše na domluvě. Celá situace je pro mě nyní velmi schizofrenní. Otec nabídl dceři, že může být s ním. Ta nechce, ač má otce ráda. Syn naopak otce miluje a zcela na něm visí. Každou návštěvu trpím, protože syn při odjezdu brečí. Často mi vyčítá, že jsem nezůstala s ním, nebo aspoň ve stejném městě. Jenže otec nemá zájem. Často děti odmítá. Když mu je nepřivezu, nechce je. Jde raději na oslavu narozenin dětí naší společné známé, než by byl s našimi dětmi nebo je vzal s sebou. Když jsou děti s ním, nedodržuje žádný režim (méně PC, čtení knížek a podobně, protože za to prý mi platí alimenty). Dřív je posadil k PC/TV a sám si dělal své. Teď má novou snoubenku, tak je situace lepší, ale do života už starosti nechce. Stačí mu občasné návštěvy. Po dohodě s právníky alespoň nyní začal hradit část výdajů za cesty. Jezdit si pro děti ovšem odmítá. Na dovolenou s nimi nejezdí. Jak vysvětlit dětem, že je otec nechce? Nechci jim říkat, kolik schválností mi dělá. Že ani neplatí, co u soudu slíbil. Ale ani nechci pořád poslouchat, že by ony rády za tátou jely a já to kazím. Nechci, aby syn měl pokaždé deprese z odjezdu. Nechci, aby syn tátovi psal, že chce být u něj, a on mu odpovídal, že to nejde, že má teď novou tetu.