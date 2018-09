das, Novinky

Sebedůvěra sehrává v životě dívek velmi důležitou roli. Díky ní se mohou projevovat, sdělovat své názory a postoje, jednat podle vlastního uvážení a hlavně být spokojené samy se sebou. Bohužel málokterá dívka v dospívajícím věku dostatek sebedůvěry má. U věkové kategorie 10-13 let je to asi 49 % dívek. Mnohem méně sebedůvěry má pak věková skupina 14-17 let.

„Starší dívky pohlavně dospívají, začínají se zajímat o první partnery a řeší více svůj vzhled, porovnávají se s ostatními dívkami,“ komentuje Šárka Kučerová, psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove.

Odborníci tato čísla považují za alarmující. Nízká sebedůvěra s sebou nese celou řadu problémů. Jak ukázal průzkum, 29 % českých dívek kvůli nespokojenosti s vlastním tělem přestává jíst nebo vynechává porce jídla, mnohé z nich navíc odmítají jít i k lékaři a svléknout se před ním.

Dívky tzv. generace Z, tedy nyní kolem 10-13 let, jsou velmi zranitelné. Neumějí se vyrovnat s tlakem, který je na ně vytvářen v dnešní době zejména v podobě sociálních sítí, jež propagují úzce vymezený ideál krásy.

Podle průzkumu se až 65 % dívek cítí špatně, když se dívají na obrázky modelek z módních magazínů. Pro generaci Z se cvičení, péče sama o sebe, diety a řešení jídla staly středobodem vývoje jejich identity. I proto vznikl Projekt sebedůvěry Dove, kde se nejenom dívky, ale i jejich rodiče a učitelé mohou dozvědět, jak se správně zachovat.

Co dále vyplynulo z uvedeného průzkumu