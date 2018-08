Dana Sokolová, Novinky

Výběr penálu



Prvňáci a první stupeň



„Pro prvňáčky je určitě vhodnější klasický skládací penál s gumičkami než pouzdro, ve kterém jsou všechny věci v jedné kapse najednou. Prvňáček totiž potřebuje ve věcech systém a pořádek a v pouzdře může mít často problém něco najít, což mu školní dny moc nezpříjemní,“ doporučuje Milan Gába, spoluzakladatel obchodu Pixie Crew, který nabízí netradiční produkty pro děti.

Raději kupte penál bez výbavy, jelikož ne vždy se jedná o kvalitní psací potřeby, nemusí ani splňovat potřeby vašeho dítěte.

Velmi praktické je, když penál obsahuje průhlednou kapsu, do které si dítě může založit rozvrh hodin nebo jakékoli papírové poznámky. Gumičky v pouzdře by měly být tak akorát široké - pokud je na psací potřeby příliš úzký prostor, dítě bude mít problém je do pouzdra správně uložit.

Vybírejte pouzdra kvalitní, pevně sešitá či slepená. Neočekávejte, že s nimi bude vždy šetrně zacházeno. Když koupíte laciné pouzdro za pár korun, nejspíše budete muset tak či tak brzy kupovat nové.

Čím vybavit školní penál dítěte



Trh nabízí nepřeberné množství psacích pomůcek od plnicích per, linerů, rollerů, kuličkových per po obyčejné tužky, pastelky či fixy. Vyznat se v nich a pro své dítě vybrat ty nejvhodnější tak nemusí být vůbec snadné. Jiné pero potřebuje prvňáček, jiné školačka toužící po barevně a krasopisně napsaných poznámkách či student střední školy.

První stupeň základní školy

Tužky a pastelky pro prvňáčka by měly být trojhranné, jelikož dítěti pomohou vytvořit si správné návyky při psaní. K tužkám nesmí chybět kvalitní ořezávátko. Ideální je preferovat tradiční kovová ořezávátka. Ta mohou obsahovat i ořezávátka s umělými nádobkami zachycujícími ořezané kousky.

Nikdo není neomylný, a tak nezapomeňte svého školáka vybavit gumou.

Kromě psacích potřeb by pouzdro mělo obsahovat také bezpečné nůžky, pravítko a později také kružítko. Doplňkovým obsahem mohou být třeba fixy či barevné gelovky.

Výběr pera



Při nástupu do první třídy s nákupem pera vyčkejte. Jednak první měsíce děti používají jen tužky a pastelky, pak je také dobré vyčkat na doporučení samotného učitele. Doporučení pedagogů se totiž mohou lišit a velmi snadno se tak může stát, že ačkoliv vaše pero bude splňovat vše po stránce ergonomie apod., učitel s ním nebude mít dobré zkušenosti a bude chtít, abyste školákovi koupili jiné.

Mezi nejdůležitější aspekty pro výběr prvního pera se řadí správná hmotnost, šířka stopy a tloušťka pera v místě držení, ale i ergonomický úchop, který dítě intuitivně navádí, aby drželo pero správně. Ruka tak zůstává lehká a uvolněná a dítě může psát bez únavy, v krajním případě i bolesti ruky.

Správné držení pera je velmi důležité.

FOTO: Pilot

Šířku stopy volíme také silnější, aby dítě dobře vidělo každou čárku a nemělo potřebu na pero tlačit. Tloušťka pera by měla být silnější, aby se pohodlně vešlo do ruky a dítě zbytečně při psaní netisklo prsty příliš silně k sobě.

Hmotnost pera rozhoduje, jak rychle se ruka unaví. Nejkrásnější výtvory v písance vzniknou, když je ruka uvolněná a lehká, proto je dobré prvňáčkům dopřát pero co možná nejlehčí.

Opravitelnost, tedy možnost napsaný text vygumovat, je nejlepší konzultovat s učitelem. Vygumovat chybu je fajn, sešit tak není plný škrtanců. Na druhou stranu, pokud má dítko nějaký problém s učením nebo se psaním, není možné písmo, resp. chyby analyzovat.

Výměna náplní prvňáka naučí ekologickým zásadám a hospodaření s penězi. Pokud si dítě už na nějaké pero zvyklo, proč mu ho brát.

FOTO: archív firem

Některá pera mají speciální variantu pro praváky i leváky.

FOTO: Stabilo

Druhý stupeň a střední škola

Starší děti na druhém stupni již v psaném textu nechybují tak často. Jejich prioritou jsou spíše design a trendy. Dívky navíc milují barvy a touží po krasopisně napsaných zápiscích i barevných nadpisech. Většině studentů pak pomáhá barevné zvýrazňování a podtrhávání textů.

FOTO: archív firem

Další pomůcky



Přezůvky a sáček. U mladších dětí na nižším stupni by se mělo jednat o pevnou obuv, aby se při běhání po školních chodbách nezranily, u starších to mohou být pantofle. Vždy ale platí, že by obuv měla být ergonomicky tvarovaná, správné velikosti a měl by v ní být dostatek prostoru na chodidlo, aby netlačila.

Desky na sešity. Desky na sešity bývají sice velmi pěkné, děti díky nim tolik nemuchlají své sešity, ale ve skutečnosti jsou i zbytečnou zátěží. Školní aktovka se sešity a učebnicemi je sama o sobě velmi těžká a každý gram navíc tak záda vašeho potomka značně pocítí. Pokud chcete dítěti ulevit, pak mu raději místo klasických pevných desek pořiďte plastové obálky, na každý předmět jednu. Jde o mnohem elegantnější a méně zatěžující řešení.

Výtvarná výchova. Záleží na konkrétní škole, zda poskytuje pomůcky na výtvarnou výchovu, či ne. V některých případech je budete muset sami nakoupit, případně pořídit i kufřík na jejich uchovávání. Jedná se většinou o vodové barvy, tempery, štětce, lepidlo a barevné papíry.

Oblečení a obuv na tělocvik. Důraz klaďte hlavně na obuv, měla by být kvalitní, netlačit a zajistit absolutní pohodlí při pohybu. Školy mnohdy vyžadují jinou obuv do tělocvičny a jinou na ven.

Lahev na pití. Dodržovat pitný režim je pro děti velmi důležité. Potřebné množství tekutin se liší podle váhy dítěte, ale obecně se doporučuje dodržovat u dětí do 13 let denní příjem 2,15 litru tekutin. Je tak dobré dítěti koupit kvalitní lahev, do které si během dne může ještě další tekutiny doplňovat.

Box na svačinu. Zejména u prvňáčků je dobré vybírat box přímo s dětmi. Pokud budete dítěti připravovat pestré svačinky, jistě oceníte chytré svačinové krabičky s více přihrádkami.