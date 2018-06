Jedenáctiletá Lara je tělesně postižená. Denně cvičí, aby si jednou mohla zatančit

Dnes jedenáctiletá Lara se narodila jako zdravé miminko. Při porodu sice došlo ke komplikacím, lékaři si ale i tak mysleli, že je dívka naprosto v pořádku. Velmi záhy jí ale diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu - spastickou diparézu. Zároveň se u ní objevila vážná oční vada - chybí jí duhovka v obou očích, je světloplachá, krátkozraká a má 5 dioptrií. Do svých dvou let neseděla, neplazila se, nechodila ani nemluvila. Dnes je to ale jinak. Usilovně cvičí, aby si mohla jednoho krásného dne splnit sen a zatančit si. Touží se stát baletkou.