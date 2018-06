Novinky

Marihuana může podle zjištění vědců způsobovat u lidí genetické změny, které, až se jednou stanou rodiči, mohou u jejich dětí způsobovat větší náchylnost k tomu, že budou v dospělosti samy přístupnější k užívání drog, uvádí server Daily Mail.

Podle vědců existují narůstající důkazy o tom, že určitá benevolence spjatá s užíváním drog v dospívajícím věku zanechává trvalý genetický otisk u uživatelů - tento otisk je pak předáván dětem formou změněné DNA ve spermiích a vajíčku (pohlavní buňce).

Lidské geny mohou být dle odborného vyjádření jemně pozměněny kdykoli během života tím, co daný jedinec zažívá - ať už je to jídlo, které konzumuje, nebo stres, který ho ovládá. Tyto tzv. epigenetické změny pak mohou ovlivňovat jeho zdraví, ale i chování. To vše pak může předat i svým dětem.

Doktorka Henrietta Szutoriszová z Icahn Medical School v americkém New Yorku při svém pokusu podávala v laboratoři dospívajícím krysám vodu obohacenou o THC - hlavní psychoaktivní složku v marihuaně. Po nějaké době je od této látky odstavila a nechala spářit s ostatními krysami. Jejich potomci pak nebyli během vývoje vystaveni účinkům THC. Přesto podle doložených údajů v dospívání ‚toužili‘ po této látce mnohem výrazněji než potomci krys, které nebyly této látce nikdy vystaveny.

Jak odbornice uvedla v rámci uveřejnění výsledků v odborném časopise Neuroscience and Biobehavioural Reviews, i když jde o poměrně provokativní koncept výzkumu, je podle doložených dat zjevné, že brzké vystavení podobným drogám zanechává genetický otisk, který se stává dědictvím pro budoucí generace.