Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, náš čtyřletý syn má doma, co se týká jídla, spaní a dalších věcí stanovená jasná pravidla. Jakmile je ale u prarodičů, všechna naše pravidla padají. Například, pokud nechce oběd, tak mu babička uvaří klidně další dvě jiná jídla. Řekla bych to tak, že pokud je můj syn u babičky, tak se celý program přizpůsobuje jemu. Několikrát jsem se snažila babičce vysvětlit, že se mi její přístup a chování nelíbí, ale bez odezvy. Jejím argumentem je, že mého syna miluje a chce pro něj udělat vše, aby byl spokojený, což mi přijde scestné. Největší problém ale nastává, když se syn od babičky vrátí domů. Je na mě drzý, křičí, odmlouvá, vzteká se, že není po jeho. Zkoušela jsem se s ním domluvit po dobrém, ale to nejde. Skoro vždy to skončí až tím, když mu dám na zadek. Je možné se z této situace dostat jinak, než aby syn přestal k babičce chodit? Má babičku moc rád, nechci mu bránit, aby ji navštěvoval, ale každý jeho návrat domů už je v očekávání, jak moc bude rozjívený. Pokud bych dala babičce ultimátum, aby se změnila, nebo k ní syn nebude chodit, tak by se pár týdnů snažila držet, ale nakonec by se vše pomalým krokem vrátilo zpátky. Děkuji

Je dobře, že má syn doma přesně stanovená pravidla, ať se to týká jídla, spaní apod. Pokud jste důsledná a společně nastavená pravidla se synem důsledně dodržujete, dáváte mu do života cenný dar. Zvládáte jednu z nejobtížnějších věcí v naplňování rodičovské role, a to nastavovat hranice a být důsledná. Babičkovská role je ale jiná, zde již tolik důslednosti být nemusí.

Váš syn je ve věku, kdy se učí vnímat vztahy kolem sebe. Učí se v nich orientovat a zkouší v nich nastavovat své vlastní hranice. S každým si tak vytvoří jedinečný vztah, podle toho, co mu druhá strana dovolí. Přičemž hledí na svůj vlastní prospěch. Proto to na vás syn po návratu od prarodičů zkouší a je jen na vás, jak mu celou situaci vysvětlíte.

Snažte se mu v klidu říct, že u babičky jsou jiná pravidla a u vás taky, že je to tak v pořádku. Pak je velká šance, že se doberete společného výsledku a syn bude respektovat pravidla nastavená doma. Určitě to může chvíli trvat, klidně několik návštěv, protože velkou přirozeností dítěte je zkoušet v bezpečném rodičovském vztahu posouvat hranice. Stojí to ale za to. Synovi tak dáte do života mnohem více než zákazem vídat se s člověkem, kterého má rád. Předáte mu tak i model, jak řešit neporozumění ve vztazích. I když vám syn přijde ještě malý, právě takové situace mu pomáhají orientovat se ve vztazích.

Samozřejmě můžete se pokusit babičku ´předělat´, ale jak sama píšete, vydrží to jen chvíli. Ono to totiž ani nejde. Babička i svou nedůslednou rolí může chlapce obohatit. Váš syn se teprve učí všem sociálním schopnostem, přejímá životní hodnoty a přesvědčení a čím větší pestrost mu bude nabízena, tím lépe.

Jak s babičkou vyjednávat o výchově



Píšete, že jste několikrát babičce zkoušela vysvětlit, co se vám nelíbí. Zkuste to jinak. Bez vysvětlování, že něco dělá špatně, to žádná máma od své dcery slyšet nechce.

Zeptejte se, jak vnímá babička vaši výchovu, co vidí, že se vám daří. Zmiňte, že jste ráda, že má s vnukem hezký vztah a že na ni máte také nějaké požadavky. Popište vaše pocity, když se od ní chlapec vrátí. Že moc stojíte o to, abyste nešly ve vztahu proti sobě. Máte společný zájem, vychovat spokojené a samostatné dítě, jak to tedy dáte dohromady?

Uvidíte, co vám na takovou vstřícnou komunikaci babička odpoví. Je důležité zdůraznit, že pro syna jste vy jako rodič zásadním vzorem. Z toho vyplývá, že babička ho ´nezkazí´.

Vztah mámy a dcery



Dostáváme se k podstatné otázce, co je pro vás důležité? Aby váš syn mohl trávit čas s babičkou, se kterou je rád, i když spoustu věcí babička nedělá, jak byste chtěla, anebo je pro vás podstatnější představa, že máte působit všichni výchovně jednotně, protože pro vás to pak znamená práci s důsledností navíc?

Zkuste popřemýšlet, jaké potřeby vám všem babička ve své roli naplňuje (hlídání, povídání si s ní, uvaří, jedete na společný víkend).

Před další návštěvou



Synovi předtím, než půjde příště k babičce, můžete popsat svoji opakovanou zkušenost a že chcete, aby to bylo příště jinak. Např. „Broučku, když se vrátíš od babičky, potřebuji, aby pravidla, která máme spolu vytvořená, fungovala. Je mi jasné, že ti babička dovolí to, co já ne, ale doma chci, aby to fungovalo jinak. Chápu, že to potřebuješ se mnou zkoušet, co s tím společně uděláme?

Moc vám přeji radostné dny a hodně trpělivosti se synem, babičkou a celou rodinou. Věřím, že postupně budete zažívat malé změny.

