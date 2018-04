Linda Humlová, Novinky

Mnoho rodičů neví, jak se má dětská obuv vybírat. Ve spojení s přebytkem bot, které jsou sice po designové stránce povedené, ale naprosto neodpovídají ortopedickým a hygienickým kritériím, vzniká nebezpečný nešvar, který může negativně ohrozit zdraví dětí.

„Již 30 % dětí přichází do první třídy s poškozenýma nohama v důsledku nošení nesprávné obuvi. Hlavní nebezpečí spočívá v tom, že důsledky samotné se mohou projevit až za 30 či 40 let. Proto je velmi důležité správně vybírat obuv a při nakupování hledět na dané aspekty. Mezi důležitá pravidla při výběru obuvi patří například nikdy nekupovat boty bez dítěte, vždy změřit velikost obou nohou, a to vestoje, nebo to, že je důležité obuv zkoušet v odpoledních hodinách, kdy je noha nejobjemnější,“ vysvětluje renomovaná odbornice na dětskou nohu PhDr. Vlasta Mayerová z České podiatrické společnosti.

Zleva nahoře: Deichmann, 1199 Kč. Baťa, 499 Kč. Deichmann, 699 Kč. Fare, 754 Kč. Baťa, 1599 Kč. PediPed, 1659 Kč

FOTO: archiv firem

„Jestliže dospělý člověk v průměru denně ujde 10 000 kroků, pak dítko naběhá téměř dvakrát více. Proto je správné obutí důležité, zvláště v dětském věku, kdy je nožička tvořena jen chrupavčitou tkání, to znamená, že obuv nožičku formuje. Rovněž je vejmi důležitý výběr obuvi na sportovní aktivity dětí, který rodiče musí také respektovat. Nekvalitní nebo nepadnoucí obuv vede k funkčním vadám, které, pokud nejsou odstraněny včas, se promítají do vyšších etáží pohybového aparátu a vedou ke vzniku bolesti, blokád, skoliózy a dalších obtíží,“ doplňuje MUDr. Marie Součková, primářka Lékařského podiatrického centra v Praze a prezidentka České podiatrické společnosti.

Zleva nahoře: PediPed, 1699 Kč. Baťa, 499 Kč. Deichmann, 599 Kč. Baťa, info o ceně v obchodě. Urbanlux, 1340 Kč. Baťa, 1599 Kč

FOTO: archiv firem

Čím se nohy deformují



Deformity nohou vznikají především nošením obuvi, která dobře nepadne, protože je příliš krátká, úzká či špičatá. Ani příliš široká obuv ale není žádnou výhrou. Noha má totiž tendenci klouzat ke špičce, což způsobuje vážné poškození.

Dalšími rizikovými faktory jsou přetěžování nohou nepřiměřeně dlouhou chůzí a stáním, nadměrná tělesná hmotnost, nedostatek pohybu a chůze naboso po tvrdých a rovných podlahách.

Pět zásad pro výběr dětské obuvi



Na pulty prodejen se stále častěji dostávají boty, které neodpovídají u nás používaným systémům označení velikosti, i proto by mělo každému nákupu předcházet kvalifikované přeměření nohy dítěte a následně výběr bot, které splňují následující kritéria.

1. Tvar

Dětská obuv musí mít prostornou, kulatou špičku, která poskytne dostatek místa pro prsty. Aby palec zůstal v přirozené poloze, doporučuje se vybírat obuv s co nejrovnější vnitřní hranou.

Naopak špičatá dětská obuv může snadno způsobit deformitu prstů, jako jejich vybočení, krčení nebo bolestivá kuří oka.

2. Materiál

Nejdůležitějšími vlastnostmi vhodného materiálu nejenom pro dětskou obuv je prodyšnost, měkkost, dostatečná absorpce vlhkosti a přizpůsobivost anatomickému tvaru nohy.

Za nejvhodnější materiál je odborníky považována přírodní useň, textil nebo klima membrána, naopak koženky, plasty a poromery mohou podporovat tvorbu plísní a jiných kožních onemocnění. Výjimkou jsou boty z umělého materiálu Goratex nebo Sympatex, které se pyšní vynikajícími hygienickými vlastnostmi, a proto se pro děti rovněž doporučují.

3. Konstrukce

Mezi základní konstrukční požadavky na zdravotně nezávadnou obuv patří dostatečný prostor zejména v prstové části, ohebnost obuvi a její flexibilita v oblasti prstních kloubů.

Důležitou součást tvoří ale také samotný opatek boty (její zadní část), který má za úkol fixovat botu a zabránit nežádoucím pohybům v patní části. Měl by být dostatečně tuhý, vysoký a dlouhý, aby mohl správně chránit dětskou nohu. S tím souvisí i střih svršku boty, který má být šněrovací, aby se noha ještě více zafixovala.

Dále odborníci doporučují pevný, anatomicky tvarovaný podpatek s maximální výškou 1,5 cm. Boty na podpatku se pro malé holčičky důrazně nedoporučují.

4. Velikost

Noha dítěte roste velmi rychle, a to i o dvě až tři velikosti za rok v závislosti na věku dítěte. Správně padnoucí bota by měla mít na délku před prsty volný prostor 12–15 milimetrů, pro výběr ideální velikosti je důležitá nutnost měřit dítěti botu vestoje.

5. Hmotnost obuvi

Často opomíjená vlastnost obuvi je její hmotnost. Bota by měla být stejně jako u dospělých lidí co nejlehčí. Dítě udělá za den až 20 000 kroků, proto mu nižší váha jeho obuvi usnadní chůzi i běhání.