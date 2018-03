Mělo by správně vyslovovat všechny hlásky. Mělo by umět vyprávět krátký příběh nebo popsat obrázek. Mělo by rádo kreslit, přičemž kresba by měla být čistá, bez roztřesených linií a škrtání. Mělo by zvládnout napodobit tvary některých tiskacích písmen. Další z podmínek nezbytných pro dobré začlenění dítěte mezi nové spolužáky je zralost, která bývá označována jako sociální: dítě musí zvládnout odloučení od matky, musí být schopno spolupracovat s paní učitelkou, musí se umět přizpůsobit a přiměřeně prosadit. Také by nemělo být příliš plačtivé.