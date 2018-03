Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Když byly dceři tři roky, ovdověla jsem a zůstala s ní sama. Náš vztah byl vždy velmi harmonický a doslova jsme na sobě visely, ale myslím že zdravě, ne nějaká citová závislost. Dcera neměla žádnou bouřlivou pubertu, jen bylo chvílemi patrné, že jí mužský článek v životě dost chybí. Po střední škole se dcera zamilovala a po třech letech vztahu byla svatba. Od počátku bydleli novomanželé samostatně, aby měli prostor pro zrání. Krátce po svatbě za mnou přišla dcera s tím, že chce u mě přespat, že se doma nějak neshodli. Tehdy jsem byla proti, chtěla jsem, aby si to s manželem spolu vyřešili. Když se stejným přáním přišla podruhé a ukázala mi několik modřin na noze, nechala jsem ji u sebe. Zeť to tenkrát nechtěl komentovat, jen podotkl, že mu nebylo příjemné, když se dcera dožadovala intimností. Časem se ukázalo, že vše pramení z jeho výchovy bez něhy, podřízenosti a bezmezné poslušnosti matce. V současné době je situace tak vyhrocená, že dcera i zeť žijí odděleně. Zeť má údajně jinou přítelkyni, za kterou už delší dobu jezdí. Dceru to úplně zdrtilo. Na VŠ se potkala se spolužačkou, která je homosexuálně orientovaná, a dcera začala přebírat její myšlení. Nyní je ve fázi tvrzení, že všichni muži jsou stejní a nestojí za pozornost. Je možné, aby zklamání a hořkost vedly přes syndrom „prázdného srdce” k homosexuálnímu chování?

Dobrý den, vaše dcera má za sebou prožitou zkušenost, která ji v každém případě obohatila. Je na ní, přes jaké „brýle” bude tuto část svého života vyhodnocovat. A na vás, v čem ji podpoříte.

Co myslíte, jak by asi dcera chtěla, abyste o ní přemýšlela? Můžete ji vidět jako zdrcenou oběť, která se nešťastně provdala za špatného partnera, který jí ublížil. A ano, všichni muži jsou stejní.

Nebo jako dospělou zklamanou ženu, která si prošla zkušeností, neodhadla dopředu rizika, zkrátka šla nezrale do vztahu. A po tomto empirickém zážitku dokáže více přemýšlet, jaký další vztah nechce, nebo chce. Jak o dceři budete přemýšlet, tak ji samotnou budete utvrzovat v přemýšlení o ní samotné.

Vaše dcera je mladá, nemá dle toho, co píšete, zkušenosti s více muži ve svých vztazích ani s mužem v roli táty. Potřebuje se naučit fungovat v mužském světě a v tom je zřejmě na začátku. Pokud bych s dcerou měla možnost hovořit osobně, ptala bych se jí:

Na čem se naučila v životě překonávat překážky?



Kde vidí svoje schopnosti?

Měla nějaký mužský vzor? Třeba dědečka, strýce, trenéra, přes které si vytvořila svoji představu, jak by měl partner/ka jejího života vypadat? Není tím myšlen vzhled, ale schopnosti a charakter.



Co se jí líbí na mužích a co na ženách? Jinými slovy, pokud bude tvořit nový vztah, koho bude hledat a jaká budou její očekávání?

Píšete o hořkosti, kterou možná dcera na základě své zkušenosti s mužem prožívá, a že jí imponuje žena. V tom není dcera výjimkou. Mnoho žen má po zklamání a nevydařeném vztahu s mužem pocit, že žena by se takto nezachovala a nezradila. A navíc, vaše dcera má zkušenost především s vámi jako se ženou, tudíž jí pravděpodobně dává smysl, že jí z jejího trápení pomůže opět žena. Nemyslím si ale, že je pro vás užitečné hned přemýšlet o homosexuálním směřování dcery. Vaše dcera se ve vztazích hledá a nabírá zkušenosti. Hypotézy a otázky směřující k homosexualitě ve vás zbytečně vyvolají strach, což ve vztahu matky a dcery nevytváří pocit respektu.

Zaměřte se na to, aby se dcera mohla svobodně rozhodovat, nést za to zodpovědnost a žít svůj život. Potřebuje se cítit vámi přijímána taková, jaká je, aby se mohla dostat ze svých špatných sebehodnoticích pocitů, které může prožívat.

Říká se, že čas rány zahojí, a v nevydařených vztazích to platí dvojnásob. Dcera může z takové situace, která se obešla bez závazků v podobě počatého dítěte, hypotéky či půjček – především těžit. Ale to chce právě čas a někdy pomocné slovo odborníka. Ten jí pomůže najít nové pohledy a uvědomit si, co a koho hledá – zkrátka jaké jsou její potřeby a sny.

Přeji vám, abyste pustila svou dceru do jejího života a vnímala ji jako dospělou ženu, která je schopná převzít za svůj život zodpovědnost, ať je jakýkoli. To je největší dar, jaký může rodič svému dítěti dát.

