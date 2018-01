Riziko ztráty



„I když si myslíte, že je vaše dítě zodpovědné, může se dost dobře stát, že mobil nechá někde ležet. Kromě batohu a klíčů od domu nejsou děti ještě zvyklé něco takového nosit neustále u sebe,“ upozorňuje pro CNN Lori Cunninghamová, zakladatelka blogu The Well Connected Mom.

Digitální gramotnost

Rodiče by měli brát na zřetel i fakt, že děti nemají o mnohých věcech, jež se dějí na internetu, absolutně žádné zdání a také nejsou schopny si uvědomit veškeré důsledky. Proto je třeba je nejprve seznámit s tím, že internet není jen zábava, ale na každém kroku na ně číhá řada nebezpečí a zvýšit tak jejich digitální gramotnost.

„Ráda to připodobňuju k momentu, kdy dítěti dáváte poprvé do rukou klíčky od auta. Není to jenom o klíčích, musíte mu také vysvětlit, jak auto používat. Radíte mu, učíte ho, varujete před nástrahami, a nakonec mu dáte svobodu,“ radí Diana Graberová, spoluzakladatelka platformy CyberWise.org.

Nastavte jasná pravidla

Odborníci se shodují na tom, že je po koupi chytrého telefonu důležité nastavit v rodině jasná pravidla o jeho používání.

Ta mohou zahrnovat například to, že rodiče budou mít přístup ke všem heslům či dohled nad všemi nainstalovanými aplikacemi. Mohou ale také obsahovat skutečnost, že se telefon bude vždy nabíjet přes noc v jiné místnosti než v pokoji dítěte. Důležité je také předem nastavit to, co se stane, když dítě pravidla nedodrží.

Aplikace s rodičovskou kontrolou

Rodiče by se také měli zaměřit na vhodné aplikace, které jim s kontrolou konání dítěte na chytrém telefonu mohou velmi pomoci. Některé z nich dokážou vystopovat vše, co dítě na telefonu dělalo, jiné zase rodiče upozorňují, když dítě během online komunikace použije nějaká nevhodná či riziková slova.

„Je to pravděpodobně nejdiskutabilnější věc. Od rodičů často slýchám, že si děti zaslouží vlastní soukromí a že na to nemáme právo. Ano, soukromí mají v pokojíčku, ale bavíme-li se o chytrých telefonech, jsem zásadně proti,“ tvrdí Cunninghamová.

„Není to o tom, že děti šmírujeme, ale o tom, že máme kontrolu nad tím, jestli u nich neprobíhá kyberšikana, rozesílání zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem, nebo zda nepřemýšlejí například nad sebevraždou,“ dodává.

Netrestejte je odebráním telefonu

Poruší-li dítě jedno z předem nastavených pravidel, netrestejte ho ani dočasným odebráním telefonu. Mohlo by to totiž narušit vzájemnou důvěru, která je mezi rodičem a dítětem nejdůležitější.

„Pokud se pak dítě v souvislosti s používáním mobilního telefonu dostane do problému, tak se vám s ním nesvěří. A to je ta poslední věc, kterou si můžete přát. Je příliš mnoho věcí, které se nemusí podařit, proto je nejdůležitější vést s dítětem rozumný dialog a ve všem ho podporovat,“ uzavřela Graberová.