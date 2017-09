„Je prokázáno, že děti se nejvíce vychovávají pozorováním, napodobováním a přejímáním vzoru svých rodičů. Výchovně na ně tedy působíte i ve chvíli, kdy je vlastně vůbec nevychováváte, což nenahradí žádný sportovní klub ani kroužek,“ upozorňuje Jana Boučková z populárního celorepublikového projektu Děti na startu, který se zabývá všeobecnou pohybovou přípravou dětí předškolního a mladšího školního věku.

Odbornice doporučuje seznamovat děti se sportem už od několika měsíců věku. U takto malých dětí přitom není potřeba vymýšlet nic složitého, stačí jim dát příležitost. Doma třeba hromadu peřin a dek, ze kterých budou stavět a následně do nich skákat, nebo je nechat plnit různé výzvy, například kdo pomůže mamince odnést nejvíc prádla z prádelny do pokoje a podobně.

Do sportovního kroužku je pak vhodné dítě zapsat již kolem šestého roku. „Čím dříve děti se sportem začnou, tím spíše u něj v pozdějším věku zůstanou, tím spíše ho přijmou jako přirozenou součást svého života,” upozorňuje Jan Žalud, trenér a ředitel z HESU Sportovní akademie Zuzany Hejnové.

Sportovní kroužek ale od začátku nesmí být zaměřen na výkon. Jeho smyslem má být naučit dítě pravidelně se hýbat a utvořit si k pohybu pozitivní vztah.

„Proto se na našich kroužcích děti učí nejen základním atletickým disciplínám, ale i základům gymnastiky, skupinovým pohybovým i míčovým hrám. Aby pro ně byl pohyb přirozený, nebolel a bavil. Zároveň hledíme na to, aby se mezi dětmi utvářela přátelství, pomáhaly si navzájem a získaly tak vlastnosti, které budou potřebovat k úspěchu nejen ve sportu, ale v celé společnosti,” vysvětluje Jan Žalud.

Dejte dětem možnost poznat i sporty, které sami nepreferujete

Mezi časté chyby rodičů patří, že dětem ukazují jen sporty, které buď sami umí, nebo které se jim osobně líbí. Představují jim tak pouze velice omezenou nabídku, a když si v žádném z těch sportů nelibují, rychle je onálepkují, že jednoduše nejsou sportovní typy.

„Ve skutečnosti se každé dítě může zhlédnout v nějakém sportu, jen je zapotřebí mu dát šanci poznat je či si je vyzkoušet. A nemusí jít vždy o pohybové aktivity jako fotbal, hokej, tenis či balet, ale i netradiční sporty jako bojové umění, frisbee, lakros apod.,” doporučuje Štěpánka Štrougalová z plaveckého klubu Juklík.

Při výběru sportu pro své dítko tedy zapomeňte na svoje dojmy a představy o tom, co by dítě mělo bavit. A je jedno, zda tak činíte z důvodu, že vás daný sport baví osobně, je zrovna trendy či je jednoduše nejblíže domovu. Vždy hleďte na to, aby se v daném sportu vidělo samotné dítě.

„Když dítě dělá sport jenom kvůli rodičům, pak je zřejmé, že ho hlavně ve vyšším věku dělá s odporem a končí s ním okamžitě, kdy může rozhodovat samo o sobě,” vysvětluje Kristýna Přibylová, zakladatelka dětských tělocvičen Monkey’s Gym.

Zábava nade vše



Některé děti tíhnou k určitému sportu od malička, u jiných je potřeba zkoumat a zkoušet a nabídnout někdy celou plejádu možností, než je něco chytne.

„Občas pomůže, pokud si své dítě prohlédnete při hře, na pískovišti nebo ve společnosti. Jeho chování vám totiž může hodně napovědět, kterým směrem se vydat. Je raději samo? Nebo spíš vyhledává společnost a spolupráci? Jsou to drobnosti, ale mohou vás nasměrovat k tomu, zda se porozhlédnout spíš po individuálním, anebo kolektivním sportu,“ radí Štěpánka Štrougalová.

Zároveň ale připouští, že někdy může zafungovat i přesný opak a introverta nadchne kolektivní sport. Abyste to ale odhalili správně, je třeba udělat si na dítě čas a pozorovat, při čem mu nejvíc září oči.

Někdy v samotném rozhodování pomůže sportovní vzor, ať už se jedná o úspěšného sportovce, trenéra či jen spolužáka ze školy. I z tohoto důvodu mnozí úspěšní sportovci pořádají nejrůznější meetingy, kde děti seznamují s jejich dovednostmi a snaží se je motivovat dál ke sportu.

FOTO: archív Hesu

Řešením ale může být i metodika SportAnalytik, která dokáže u dítěte objektivně odhalit sportovní předpoklady.

„Každé dítě má sportovní talent, jde jen o to ho objevit. Cílem není vybírat budoucí vrcholové sportovce, ale poradit každému dítěti takové sporty, které bude s radostí provozovat celý život,“ dodává Jan Březina ze SportAnalytik.

Zajímejte se o kroužky svých dětí a odměňujte je

Ať už váš potomek chodí na trénink zaměřený na výkonnostní sport, nebo na sportovní kroužek pro zábavu, dávejte mu najevo, že vám jeho pohyb není lhostejný. Nebuďte jen taxikářem ze školy do tělocvičny, kde dítě odložíte a oddechnete si, že máte konečně chvilku vyřídit práci nebo nákupy.

„Je prokázáno, že u sportu vydrží děti rodičů, kteří se zajímají o to, jak jejich potomek trénuje,“ říká Lukáš Princ ze specializované sportovní prodejny Ski a Bike Centrum Radotín a dodává:

„Běžte se aspoň někdy sami podívat na kroužek, co se tam děje, rozeberte s dětmi, co se jim tam líbí a co který den zažily. Je to drobnost, ale výrazně napomáhá k vytvoření pozitivní vazby ke sportu a k tomu, aby si děti pohyb zamilovaly.“

Nezapomeňte dítě za jeho snahu také pochválit – to dokáže doslova zázraky – a občas odměnit. Nabízet mu dárek za každou odchozenou sportovní hodinu je nesmysl, ale třeba jednou za čas zastávku v cukrárně, kterou máte po cestě z kroužku, mu slíbit můžete.

Jak překonat nechuť

Pokud nastane situace, že se dítěti na kroužek nechce, měli byste se snažit přijít na to proč. Někdy přetrvává odpor k dané aktivitě dlouhodobě, pak nemá smysl k ní dítě nutit, a bude lepší porozhlédnout se jinde. Ale častěji je to jen únava nebo prostě obyčejná nechuť a lenost, kterou pociťujeme i my dospělí.

„Pak je třeba potomka trochu pošťouchnout, abychom mu je pomohli překonat,“ říká Kristýna Přibylová z dětských tělocvičen Monkey’s Gym a pokračuje: „Nechce to však dělat násilím. Věty jako „jsme ti to zaplatili, tak tam budeš chodit“, jsou nešťastné a dětské nadšení po nich většinou nadobro mizí. Doporučuju spíš opak. U mladších školáků většinou zafunguje, když jim připomenete, že přece chodí pravidelně a spolužáky by mrzelo, kdyby se dnes nedostavili, nebo když jim slíbíte nějakou menší odměnu.“

Jakmile pak dítě do kroužku dorazí a aktivita začne, počáteční nechuť většinou zmizí. Zkuste mu pak na konci hodiny připomenout, jak se mu nechtělo, a teď je mu dobře. Pomůže mu to zapamatovat si, že někdy je třeba se pro dobrý pocit trochu překonat.