Ačkoli váš potomek bude mít na celou věc nejspíš jiný názor, nevyplatí se nechat se v obchodě či na internetu zlákat jen líbivým designem či motivem oblíbených pohádkových postav. Aktovku byste měli vybírat podle důležitějších kritérií.

Pro zdraví i pohodlí

Zcela zásadní je, aby aktovka měla anatomicky tvarovanou zadní stranu. Ta by měla díky správně zvolenému polstrování kopírovat přirozené zakřivení páteře dítěte. Taková školní taška totiž zajistí správné držení těla, a to i v případě, že bude naplněna učebnicemi a sešity. Záda aktovky by měla být pevná, aby nedocházelo k nejrůznějším otlakům.

Zaměřte se rovněž na kvalitu ramenních popruhů aktovky. Také ty by měly být dostatečně pevné, široké (alespoň 4 centimetry) a polstrované, aby nevytvářely nepřirozený tlak na ramena dítěte. Důležité je, aby měly nastavitelnou délku. Díky tomu zajistíte, že aktovka bude na zádech vašeho školáka správně „sedět“. Někteří výrobci nabízejí také batohy s bederním popruhem, díky němuž nebude spočívat celá váha aktovky pouze na ramenech a zádech dítěte.

1. Walker Frieda the Fox, batoh na kolečkách, od 2050 Kč

2. Stil Ralph, anatomický batoh, od 775 Kč

3. Ars Una Think pink, od 1697 Kč

4. Karton P+P Oxy Sport, od 1095 Kč

5. Bagmaster Gotschy, od 1518 Kč

6. Ergo Compact Angry Birds Movie, anatomický batoh, od 1375 Kč

Důležitá je také hmotnost samotné aktovky. Uvědomte si, že vaše dítě v ní bude nejspíš nosit pořádnou „nálož“ knih a sešitů, a tak je rozhodující prakticky každý gram. Aktovky by podle normy neměly být těžší než 1,2 kilogramu, nicméně nic nezkazíte, když se na trhu porozhlédnete po taškách, které jsou ještě lehčí.

Zcela samostatnou kategorií jsou pak aktovky na kolečkách, jež jsou kombinací batohu a vozíku. Dají se tedy nosit buď na zádech, nebo díky výsuvnému madlu táhnout za sebou na kolečkách. Před pořízením takové tašky však zvažte, zda je váš prvňáček již dostatečně zručný, aby mohl aktovku bez problémů vozit.

Co také neopomenout

Důležitým kritériem, jež se však občas přehlíží, je pevné dno tašky. To zaručí, že v aktovce bude nejen vše na správném místě, ale také prodlouží její životnost. Není třeba si nic nalhávat – aktovka nebude vždy zažívat opatrné zacházení, a právě dno bývá prodřené jako první, tedy pokud není dostatečně zpevněné. Ostatně i zpevněné boky aktovky jsou především pro prvňáčky výhodné – taška díky nim dobře drží tvar, snadno se s ní manipuluje a dobře se v ní hledá.

1. Hama Light 2 Step by Step, 4dílná sada, od 3475 Kč

2. Emipo Beauty, 4dílná sada, od 1596 Kč

3. Schneiders aktovka, 4dílná sada, od 2981 Kč

4. LEGO Nexo Knights Freshmen 2dílná sada, od 1995 Kč

5. Emipo Rider, 3dílná sada, od 1025 Kč

6. Step by Step, 5dílná sada, od 3076 Kč

Prohlédněte si rovněž vnitřní členění aktovky. Je důležité, aby se v ní váš malý školák snadno vyznal a neztrácel čas ani nervy hledáním pomůcek. Hodí se rovněž nejrůznější zvláštní přihrádky či vnější kapsy na svačinu a pití, ale také například bezpečné „skrýše“ na klíče či mobilní telefon, pokud ho svému dítěti do školy dáte. Vyzkoušejte také zapínání jednotlivých kapes či částí aktovky, aby s nimi dítě zbytečně nezápasilo.

Zkontrolujte také, zda je vámi vybraná aktovka vybavena bezpečnostními prvky. Především by měla mít reflexní části a prvky v signálních barvách. Důvodem je zajištění dostatečné viditelnosti dítěte za šera či v nepříznivém počasí (což s blížící se zimou není právě ojedinělý jev). Reflexní prvky můžete k tašce i dokoupit (dají se pak umístit například na zapínání apod.).

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.