Za nejbezpečnější období pro cestování lékaři považují druhý trimestr, kdy ustupují počáteční nevolnosti a výrazně se snižuje riziko potratu. Naopak nejméně vhodným časem pro cestování jsou počáteční dny těhotenství a těsně před porodem. Zcela vyhnout by se cestování měly jen ženy, které mají za sebou opakované samovolné potraty či trpí bolestmi v podbřišku nebo krvácejí.

Pokud si těhotné navíc zvolí leteckou přepravu, pak by měly být připravené na to, že přesně tyto informace budou zajímat i letecké společnosti. „Pokud má žena v těhotenství jakékoliv komplikace, bude od ní požadováno lékařské potvrzení, a to obzvláště v pokročilejším stádiu gravidity. Mnohem dříve je vyžadováno potvrzení u žen, které očekávají narození více než jednoho dítěte,“ upozorňuje Marika Janoušková, tisková mluvčí Letiště Václava Havla v Praze.

Doba, kdy jsou letecké společnosti ochotné nastávající matky na palubu přijmout, se liší. Obecně se limit pro jejich přepravu pohybuje mezi 32. a 36. týdnem, v případě vícečetného těhotenství se pak přepravují matky zhruba do 28. týdne gravidity. Žena tak u sebe vždy musí mít těhotenský průkaz či jiné potvrzení o stádiu svého těhotenství. „V případě, že žena není schopna doložit, v jakém stádiu těhotenství je, je totiž dopravce oprávněn ji z přepravy vyloučit,“ vysvětluje Michal Tůma z agentury Invia.

Co těhotným ženám hrozí v letadle



V pokročilé fázi gravidity hrozí především předčasný porod. Při startu a přistávání letadla se totiž může změnou tlaků protrhnout vak blan a odtéct plodová voda.

Obzvláště při delších letech pak musejí těhotné ženy počítat se zvýšeným rizikem žilní trombózy, kdy se vlivem přetížení shlukuje krev v dolních končetinách. Odborníci proto doporučují využít stahovacích punčoch. Vyplatí se také dodržování pitného režimu a pravidelné procházky po letadle.

Hrozby při cestování autem či autobusem



Cestování autem je pro ženy v pokročilém stádiu těhotenství často velmi nepohodlné. Dopřát by si proto měly pravidelné zdravotní pauzy v intervalu zhruba dvou hodin. Zásadní je pak opět důsledný pitný režim.

„Opakovaně se setkávám s tím, že ženy při cestování méně pijí, aby nemusely moc často chodit na záchod, což je ale zvláště v těhotenství a při vyšších teplotách veliká chyba. Těhotná žena by naopak při cestování měla pít ještě o něco více než obvykle doma při běžném režimu. V době cestování je pak u těhotných obecně vhodné důsledné doplňování hořčíku,“ doporučuje gynekolog Pavel Turčan. Nejpohodlnějším způsobem cestování pro těhotné je pak dle Turčana jízda vlakem.

Dovolená u moře s omezením

Přestože cestování samo o sobě ženám neškodí, měly by být opatrné při výběru dovolenkových destinací, ale i při samotném slunění.

„Při opalování dochází k redistribuci krevního oběhu se snížením průtoku krve placentou, což může mít za následek zhoršení zásobení plodu kyslíkem a živinami. Mohou se dostavit i závratě, a dokonce až ztráta vědomí. Lepší je se více zdržovat ve stínu. Rovněž termální lázně nebo saunování nejsou v graviditě ze stejného důvodu vhodné,“ doporučuje Turčan.

Obecně pak pro těhotné nejsou vhodné země se zvýšeným rizikem infekčních nemocí, jako je žloutenka nebo malárie. Pokud je pro některou zemi povinné speciální očkování, je lepší se jí vyhnout.