„Pokud dítě prvně seznamujete s vodou, zapomeňte na všechny nadlehčovací pomůcky, vesty, rukávky apod. Pro psychickou pohodu a adaptaci dítěte ve vodě je nejlepší a nejdůležitější vaše rodičovská náruč,“ připomíná zkušená lektorka Štěpánka Štrougalová z pražského Baby Clubu Juklík.

V mělké vodě nejprve s dětmi choďte za ruku, později můžou i běhat a stříkat kolem sebe vodu rukama i nohama. Za úspěch můžete považovat lezení ve vodě po čtyřech. A když dítě při dovádění spadne, vstane a dál pokračuje ve hře, jako by se nic nedělo, děje se ve skutečnosti mnoho – právě se totiž zamilovalo do vody.

V dalším kroku se pokuste dítě naučit ponořit hlavu pod hladinu, což zejména pro starší děti nemusí být vůbec jednoduché. Nejlepší je učinit to právě na mělčině a třeba se sehnout k nějaké oblíbené hračce pod vodou. Dítě můžete vybavit plaveckými brýlemi či další pomůckou a nejprve s ním natrénovat, jak zadržet dech. Velmi pomáhá, když jde dítěti dospělý příkladem a potápí se s ním.

FOTO: Profimedia.cz

Hlavně dítě do ničeho nenuťte a k výuce přistupujte jako ke hře, kde mu jdete příkladem. Zapomeňte tedy na neustálé výtky a poučování.

Jakmile toto dítě zvládne, začněte se splýváním na zádech. Vezměte dítě do náručí a postupně ho učte lehnout si na hladinu, zprvu s vaší oporou. Důležité je, aby tlačilo boky vzhůru a břicho vystrkovalo co nejvýše nad hladinu, uši naopak skryje pod hladinu. Velkou pomůckou je, když se dítě zaměstná sledováním něčeho v jeho dohledu (v krytém bazénu můžete najít něco zajímavého na stropě, venku jsou mraky). Pak může začít hýbat libovolně rukama a nohama. „Vozte“ ho v této pozici, jak dlouho je libo, a až to zvládne, začněte s cvičením na břiše.

Posléze učte dítě správně šlapat vodu. Na toto cvičení se vydejte na kraj bazénu či někam, kde dítě nedosáhne na dno – ale vždy blízko bezpečí mělčiny, což mu názorně ukažte! Nohy i chodidla by měly být propnuté, rukama může zkoušet styl prsa, ale pozor: prsty u rukou musí mít u sebe.

Pomůcky, které učení usnadní

Výbornou pomůckou je plovací deska, která pomáhá k držení těla ve správné pozici. Pro malé děti je vhodná s otvory pro prsty. Nedoporučují se však desky plastové, po nějaké době mohou ve spoji prasknout a voda nateče dovnitř, poté deska špatně nese. Kupte raději pěnovou.

„Deska by měla ležet na hladině. Dítě by mělo mít natažené ruce, palce umístěné shora v otvorech a ostatními prsty držet kraj desky. Brada dítěte je v poloze na bříšku ve vodě. Je dobré ze začátku kombinovat desku a pásek,” radí Vanda Schreierová z Vanickovani.cz.

„Vhodné jsou i bezpečnostní pomůcky, např. pás s kombinací křidélek, jež se postupně odejmou, stejně jako plováky na pásu. Výborná je rovněž vesta - výukové jsou nakloněné trochu dopředu, připravené na plavání, umožňují postupně odejmout plováky, tím se dítě postupně učí plavat samo,” vysvětluje Kateřina Princová ze Skibi.cz.

Zapomeňte na nafukovací rukávky a raději kupte polyethylenové, které dobře doplňují pásek.

U větších dětí je vhodná i tzv. nudle nebo žížala, která je ohebná a dá se spojit pomocí spojovacích dílků. „Větší děti si ji mohou dát např. do podpaží, když plavou prsa, nebo za krk v poloze na zádech. Na žížale se dá také sedět jako na koni a ve vodě poskakovat. Dá se s ní vymyslet spousta zábavy. Její použití může být i jako brána na podplavání,” doporučuje Schreierová.

Jak začít se samotným plaváním



Nejlepší je začít s pomůckami s klasickým kraulovým kopáním. Je důležité, aby byly nohy propnuté a tělo nakloněné dopředu, jinak se dopředu nehýbe. Až toto dítě zvládne, může ponořit tvář a zkusit se nadechnout na jednu stranu, pak na druhou.

Následně může přidat ruce ve stylu prsa či kraul, což je možná lepší, protože se jednou rukou pořád drží desky. Odborníci radí, aby se nadechovalo ve chvíli, kdy vystrčí loket z vody nejvýše. Prsty by měly být stále spojené, pod hladinu by mělo dítě vrátit tvář současně s rukou, která jde pod hladinu palcem napřed. Jakmile toto zvládne, lze plavací desku odebrat a zapojit druhou paži.

Při výuce stylu znak leží dítě na zádech, desku mu nechejte na hrudníku tak dlouho, jak bude chtít, dohlížejte jen na správné zanořování ruky, která by měla jít pod hladinu malíkem.

Když se dítě bojí potápět

Pokud má dítě strach z potápění, pak s tréninkem začněte vždy v bazénu, kde je dobrá viditelnost. Jako výborná motivace v těchto okamžicích poslouží hozené věci na dno bazénu a jejich lovení. Začněte házet věci na mělčině a postupně zvětšujte hloubku.

Ideální je, pokud se v tento okamžik připojíte k dítěti do hry a začnete lovit s ním. Anebo si můžete házet míčkem, nejprve na mělčině, pak tam, kde už dítě na dno nedosáhne – bude tak příjemně donuceno šlapat vodu a bez problémů si to zažije.

Pády a skoky do vody

„Dětem je nutné už od útlého věku vštěpovat, aby si před samotným skokem zkontrolovaly, zda je prostor doskoku volný a v dohledné době do daného místa nikdo nedoplave,“ upozorňuje Štěpánka Štrougalová a přidává ještě jednu dobrou radu. „Při skoku popředu je nutné mít palce u nohou přes okraj bazénu – zabrání se tím uklouznutí.“

Výuka těchto dovedností začíná pádem ze sedu, pokračuje se ze dřepu, ze stoje, z destiček, z bloku. Postupně se zapojují i pády pozadu, na bok, skrčmo i skok po hlavě. Můžete samozřejmě dítě učit sami, vyškolení instruktoři ale dodají malému plavci jistotu pomocí fint, které nejspíš neznáte, ani na ně nemáte čas. Dovolená tak bude pro všechny nejen klidnější, ale i zábavnější.

Nebojte se vsadit na profesionály



Pokud stále nevíte, jak naučit své dítě plavat, pak vsaďte raději na pomoc profesionálů. Vzdělaní trenéři znají hned několik fíglů a postupů, zároveň je také dokázáno, že ve skupince více dětí je učení zábavnější a hlavně účinnější.

„Stejně jako u jiných sportů má i metodika výuky plavání danou posloupnost, kterou je třeba dodržet. Profesionální trenér proto dobře ví, že až po zdařilé výuce základních plaveckých dovedností může u dítěte přistoupit k výuce jednotlivých plaveckých způsobů,“ uzavírá téma Štrougalová.