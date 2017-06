Zatímco my jako děti hráli maximálně tak obligátní Člověče, nezlob se, Z pohádky do pohádky nebo Dostihy a sázky, případně prší či kanastu, dnešní děti mají na výběr ze širokého spektra nejrůznějších her. Přemýšlíte, jak se v té záplavě vyznat? Řiďte se při výběru několika pravidly.

Kdo bude hrát

Základním kritériem je samozřejmě věk hráčů. Většina her má na obale uvedeno, jaké věkové rozpětí hráčů je ideální. Dnes na trhu najdete i hry pro děti od tří let, nicméně je jasné, že pokud je váš předškolák vyspělejší než většina jeho vrstevníků, budete se muset porozhlédnout po trochu sofistikovanější hře, než která odpovídá jeho věku.

Dalším důležitým parametrem je počet hráčů, pro něž je hra určena. Většina her se dá hrát již ve dvou lidech, nicméně některé vyžadují vyšší počet hráčů, případně je jejich hraní zábavnější, pokud se ho účastní více lidí.

Zvažte rovněž, kolik času chcete jedné hře věnovat. Pokud víte, že vaše děti vydrží u hry opravdu dlouho, pak klidně zvolte takovou, jejíž herní čas přesahuje 60 minut (najdete i hry 90minutové). Jestliže jsou vaše děti malí neposedové, vsaďte raději na hry, které nevyžadují tolik času (pokud budou děti chtít hrát dál, mohou si dát další kolo, ale nehrozí, že po půlhodině budou odcházet od rozehrané hry).

1. Albi Svět: Otázky a odpovědi, od 519 Kč

2. Piatnik Activity Speciál, od 495 Kč

3. Hasbro Monopoly, od 475 Kč

4. Mindok Krycí jména, od 361 Kč

5. Albi iKnow, od 549 Kč

6. Mindok Carcassonne, od 455 Kč

Rovněž se zaměřte na téma hry – mají vaše děti rády pohádky, přírodu, nejrůznější pokusy? Sedly by jim spíše strategické hry? Nebo chcete hry využít k jejich vzdělání (aneb učení hrou), procvičení paměti, postřehu, jemné motoriky…? Vybírejte vždy podle preferencí dítěte, případně svých.

Jistě nemůžete pominout ani cenu hry. Ta se samozřejmě odvíjí od provedení, ale i výrobce. Nicméně neplatí vždy, že čím kvalitnější hra, tím vyšší cena. Většina deskových rodinných her se pohybuje v rozmezí 500 až 1 000 korun. U složitějších strategických her, jež obsahují řadu prvků (herní plán, figurky, karty, mapy…) pak musíte počítat s vyšší investicí, a to až okolo 2 000 korun. Jednodušší či karetní hry seženete za nižší ceny.

Nejen na doma

Hry ale nemusejí představovat jen zábavy na dny, kdy nepřeje počasí. Řada je určena například pro hraní venku. Tak jako nás, když jsme byli dětmi, bavily například „obyčejné“ kuželky, tak se u nich zabaví i vaši potomci. Stále oblíbenou hrou je francouzský pétanque, který spolehlivě nadchne malé i velké hráče.

Obě hry seženete v základním provedení, které příliš nezatíží ani vaši peněženku, ale také v luxusnějším vydání, u kterého nicméně musíte počítat s vyšší investicí. Mimochodem, pokud si pamatujete z dětství na oblíbené skákání přes gumu, věřte, že v současnosti zažívá jakýsi „comeback“, a tak s ní jistě potěšíte i své potomky.

1. Zoch Verlag CrossBoule: Space, od 510 Kč

2. Androni Kuželky dětské plastové, od 194 Kč

3. Dino Gummy Twist, od 218 Kč

4. Albi Česko na cesty, od 297 Kč

5. Mindok 50 veselých her na cesty, od 149 Kč

6. Acra Petanque, od 418 Kč

Řada her je určena na cesty – ať už jako zábava do auta či vlaku, nebo hry, které se dají snadno uložit do batohu a jež je možné hrát prakticky kdekoli. V „cestovním“ provedení najdete ostatně i řadu klasických her, jejichž výrobci pro tyto účely upravili například velikost hracího plánu a figurek.

Zaručeným úspěchem na cesty jsou samozřejmě hry karetní, které nevyžadují ani příliš místa v zavazadle, ani při samotné hře (žádný herní plán, nehrozí, že se vám zakutálí kostka do trávy či pod sedadlo apod.).

Karta sem, karta tam

Ostatně pod výrazem karetní hry se dnes už neskrývá jen ono výše zmiňované „prší“ a další hry s tradičními mariášovými nebo žolíkovými kartami, které známe všichni z dětství. V jejich nabídce najdete i hry postřehové. Svůj návrat zaznamenávají i pexesa, tedy hry, jež procvičí nejen paměť vašich dětí, ale i tu vaši. Seženete i tradiční kvarteta, černého Petra a další hry, jež si pamatujeme z dob, kdy jsme byli sami dětmi. K výhodám těchto karetních her patří nejen zmíněná nenáročnost na prostor, ale také fakt, že za ně nemusíte často příliš utrácet.

1. Detoa Pexeso Krteček, od 256 Kč

2. Dino: Kvarteto Hrady a zámky, od 35 Kč

3. Mattel UNO, od 99 Kč

4. ADC Blackfire Dobble, od 249 Kč

5. Piatnik Plastic Poker, od 109 Kč

6. Albi Poker Casino, od 797 Kč

Karetní hry jsou ostatně oblíbené i u dospělých. Například při pokeru se na celý večer spolehlivě zabaví celá společnost. Pokerové vybavení opět seženete v základním i profesionálním vybavení.

Zvláštní skupinu her pak tvoří hry určené pouze pro dospělé. Jedná se především o hry s erotickou tematikou, ale také „alkoholové“ hry. Ty si však nechejte pouze pro případy, že děti nebudou nikde v dohledu.

