Svou roli hraje i vzrůstající důvěra v to, že pokud nebude něco v pořádku, dokáže si s tím moderní medicína ve stále větším počtu případů poradit.

Jenže i to má svá úskalí. V České republice se podle posledních statistik potýká s neplodností 20 až 25 procent párů. Na odborníka by se přitom měli lidé obrátit, pokud se jim ani po jednom roce snažení nedaří dítě počít.

Při vhodné a včasné léčbě dnes totiž dokážou specialisté pomoci až v 95 procentech případů. Od roku 2007 se počet umělých oplodnění zdvojnásobil.

Rodí starší ženy

„Trend dnešní doby udává těhotenství jasný směr – ženy dávají často přednost kariérnímu růstu a finančnímu zajištění. Zatímco před dvaceti lety byla prvorodička starší 25 let výjimkou, dnes se běžně ve své praxi setkávám se ženami i o deset let staršími,“ uvádí známý sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan.

Podle aktuálního lednového průzkumu společnosti Exeltis mezi ženami ve věku 15-50 let porodilo téměř 41 procent dotazovaných své první dítě až po 26. roce života.

Výsledky rovněž ukázaly, že současná generace potenciálních matek přistupuje k plánovanému mateřství zodpovědně. Více než 43 procent dotazovaných svou snahu otěhotnět podpořilo nějakým konkrétním opatřením – ať už změnou stravovacích návyků a životního stylu, nebo využíváním nejrůznějších doplňků stravy.

Kdy je ideální věk na první dítě

Ačkoli je ideální věk pro první těhotenství mezi 20 až 25 lety, téměř 41 procent žen mělo svého prvního potomka až po svých 26. narozeninách. Čtvrtina respondentek porodila první dítě ve věku 26 až 30 let, více než 11 procent ve věku 31-35 let a téměř čtyři procenta tvořily prvorodičky starší 36 let.

Podle aktuálního průzkumu se věk žen plánujících rodinu liší rovněž kraj od kraje. V Praze a ve větších městech je věk rodičky při narození prvního dítěte vyšší než v menších městech a na venkově. Velkou roli hraje také vzdělání. S vyšším vzděláním se totiž projevuje i oddalování narození prvního dítěte.

Nastupující generace žen, které se chystají na početí dítěte, se připravuje zodpovědně. Věnují více pozornosti životosprávě a obecně se snaží preferovat zdravý životní styl. Téměř 20 procent žen plánujících těhotenství podle průzkumu nejčastěji přestává kouřit a zásadněji omezuje alkohol.

Zodpovědná příprava na miminko

V souvislosti s vyšším věkem žen se však nemusí ihned zadařit. Pětina respondentek čekala na první miminko více než jeden rok. Právě vyšší věk přitom ale zásadně ovlivňuje úspěšnost těhotenství.

„Biologicky je žena na těhotenství připravena mezi dvacátým a pětadvacátým rokem života. Každý další rok snižuje úspěšnost těhotenství až o 4-5 procent, po 38. roce života klesá pravděpodobnost početí ještě rychleji. Dobrá zpráva ale je, že pokud žena nemá žádné vážnější zdravotní komplikace, existují v dnešní době přípravky, které toto procento pomáhají zvýšit,“ dodává MUDr. Turčan a pokračuje: „Jedná se například o produkty obsahující tzv. inositoly, tedy vitamíny skupiny B. Důležitá je ale také kyselina listová.“

Fazole, ořechy

Inositoly mohou být při plánovaném těhotenství velkým pomocníkem. Jedná se o přírodní látky vyskytující se běžně v potravinách, například v ovoci, fazolích nebo v ořeších.

Patří mezi vitamíny skupiny B8, které lidské tělo nedokáže syntetizovat, a právě například v období plánovaného těhotenství je třeba zvýšit jejich příjem.