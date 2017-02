Proč zrovna plavání? Protože právě voda odlehčí kloubům, které jsou jinak vyšší váhou těhotných žen přetěžovány. Zároveň plavání pomůže těhotným posílit a uvolnit namáhaná záda i pánevní dno a povzbudí krevní cirkulaci, přičemž při dodržování určitých zásad jim hrozí minimální nebezpečí zranění.

„Plavání je fyzická aktivita, která budoucím maminkám nemůže ublížit. Musejí ale plavat správně – nepřetěžovat se a ve vodě spíše relaxovat,“ upozorňuje lékařka Hana Medřická.

S plaváním je přitom možné začít už po dvanáctém týdnu těhotenství. Pokud se žena cítí dobře a nemá žádné zdravotní komplikace, může si pohybu ve vodě užívat až do porodu.

„Plavání je pak udržuje v dobré fyzické kondici, čímž je i připravuje na porod, který navíc následně probíhá mnohem lépe,” potvrzuje doktor Lukáš Hruban z Gynekologicko-porodnické kliniky MU a FN Brno.

Pokud si ženy nebudou jisté, co všechno si ve vodě mohou dovolit, pak by měly volit specializované lekce plavání pro těhotné, které většinou probíhají pod vedením porodní asistentky. Kromě protažení a uvolnění se ženy na lekci učí například dýchat do vody a rozšiřují si kapacitu plic, což se při porodu velmi hodí.

Bezpečnost nade vše

Aby se jednalo o zcela bezpečnou aktivitu pro maminku i dítě, je zapotřebí dodržovat hned několik zásad. Při koupání by ženy měly vždy dodržovat určitá pravidla.

„Důležitá je kvalita vody, ve které budou matky pobývat. Nejlepší je slaná voda. Pokud ovšem není v blízkosti moře či slaný bazén, pak je vhodná hlídaná a pravidelně ošetřovaná voda. Vhodná je i geotermální voda, která má obecně blahodárný vliv na lidský organismus,“ říká Iva Kašíková z Aqualandu Moravia.

Na plavání by se ženy neměly vydávat samotné. „Vždy by je měl někdo doprovázet, především z důvodu rychlého zásahu, pokud by se mamince přitížilo,“ dodává Kašíková.

Další důležitou zásadou je i teplota vody. Ta by neměla přesáhnout dvaatřicet stupňů. I proto by se měly těhotné ženy vyhnout pobytu ve vířivce. Nastávající maminky by si navíc měly hlídat tep a příliš se pohybem ve vodě nezadýchat. Tepová frekvence by neměla být nikdy vyšší než sto padesát tepů za minutu. Obecně by pak měly ženy dbát na bezpečný pohyb okolo bazénu.

Vždy je lepší vyhnout se rybníkům, přírodním koupalištím anebo alespoň v této vodě používat speciální tampóny napuštěné probiotiky, které brání vniknutí vody a pomáhají předcházet infekcím. Přičemž i tak je po každém pobytu ve vodě vhodné se ihned osprchovat a převléci se do suchých plavek.