Dárce se musí shodovat v mimořádně složitém systému transplantačních (tzv. HLA) znaků. Tyto transplantační znaky jsou dědičné, a proto se i pro Nikolku nejprve hledal vhodný dárce mezi pokrevními příbuznými. Bohužel tak jako u většiny nemocných ani u Nikolky se vhodný dárce mezi nimi nenašel.

Proto jsou i pro ni jedinou nadějí dobrovolníci, kteří se nechají zapsat do registru dárců kostní dřeně a jejichž transplantační znaky budou pokud možno co nejvíce podobné HLA znakům Nikolky.

Dárcem kostní dřeně se přitom může stát každý zdravý člověk ve věku 18–35 let, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě žádné léky. Podmínky pro dárcovství dřeně jsou podobné jako u dárců krve, svým způsobem dokonce i trochu mírnější – to proto, že na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit.

Zapsat se do Českého národního registru dárců můžete na http://www.kostnidren.cz/registr2014/site/prihlaska.php, kde naleznete i veškeré informace k darování kostní dřeně.

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů. Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho” dárce kostní dřeně nenajde… Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat!



Nikolka zatím léčbu zvládá statečně.

FOTO: archív rodiny Fajmonových

Pro dárce starší 35 let

Český registr dárců krvetvorných buněk v pražském IKEM v listopadu 2016 posunul hranici pro vstup do svého registru na 40 let. Nově se tedy do registru mohou bezúplatně přihlásit i lidé starší 35 let.

Přihlásit se můžete zde: http://www.darujzivot.cz/pro-darce/prihlaska-do-registru.